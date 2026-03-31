Formiche nella mensa che fa i pasti per ospedale Cardarelli e Asl Napoli 1: multa dai Nas

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Formiche nel deposito alimenti della ditta che si occupa della mensa dell'ospedale "Antonio Cardarelli" e dell'Asl Napoli 1 Centro. Lo hanno scoperto i carabinieri del Nas, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, nel corso di un'ispezione nei locali della mensa che si trovano all'interno della cittadella del Cardarelli, nella Zona Ospedaliera di Napoli.

Il blitz dei Nas al Cardarelli, a quanto apprende Fanpage.it, è scattato all'inizio di marzo ed è avvenuto nell'ambito di una maxi-operazione nazionale sulle mense di ospedali ed Rsa. In provincia di Napoli sono state 51 le strutture sanitarie controllate, tra quelle pubbliche e quelle private accreditate. Sono stati sospesi alcuni depositi alimenti ed elevate sanzioni per 15mila euro. Sequestrati 20 chilogrammi di alimenti scaduti.

Trovate formiche nel deposito alimenti della ditta mensa del Cardarelli

I militari dell'Arma al Cardarelli hanno riscontrato una intercapedine nella stanza della preparazione dei pasti. In pratica è stata trovata una fessurazione dove potevano annidarsi delle formiche. Un buco che non può esserci nei locali in cui si preparano i pasti. La ditta è stata sanzionata. Anche il Cardarelli, a quanto si apprende, ha fatto i controlli. L'Azienda ospedaliera esegue verifiche continue sulla ditta di refezione. La fessura, ad ogni modo, è stata riparata.

I Nas, dopo i lavori, hanno fatto un nuovo controllo e tutto è risultato in regola. Si tratta di un vecchio appalto della Regione Campania, spiegano fonti del Cardarelli, che riguarda la preparazione dei pasti sia dell'ospedale che dell'Asl Napoli 1 Centro. La preparazione dei pasti avveniva fisicamente in una palazzina all'interno del presidio del Cardarelli, ma in locali in concessione. La ditta della mensa, secondo quanto riferito dall'ospedale, avrebbe avuto l'obbligo di manutenzione, compresa quella edile.