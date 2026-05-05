Infermiere accoltellato nel parcheggio dell’ospedale Cardarelli: aveva appena terminato il turno

Le sue condizioni non sarebbero gravi: l’uomo sarebbe stato avvicinato nel parcheggio e poi colpito. Indaga il commissariato Arenella di Napoli.

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Un infermiere è stato accoltellato nel parcheggio dell'ospedale Cardarelli: lo apprende Fanpage.it da fonti investigative. A quanto si apprende, l'uomo aveva appena terminato il suo turno di lavoro e si era recato nel parcheggio del nosocomio partenopeo per tornare a casa, quando sarebbe stato avvicinato da alcuni ignoti, forse a scopo di rapina. Fatto sta che uno dei tre avrebbe estratto un coltello, ferendolo in maniera non grave prima di dileguarsi assieme agli altri.

L'infermiere si è così recato nel Pronto Soccorso del Cardarelli stesso per le cure del caso: le sue condizioni sono giudicate non gravi. Sulla vicenda indagano ora gli agenti del commissariato di polizia Arenella di Napoli.