Lite in discoteca a Ischitella a Pasqua, 20enne pugnalato: clienti in fuga e urla. Preso l’aggressore

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Lite vicino ad un lido-discoteca sul Lungomare di Ischitella, frazione di Castel Volturno, nella serata di Pasqua. Un ragazzo di 20 anni, originario di San Prisco, in provincia di Caserta, viene pugnalato più volte al culmine della lite. Non è chiaro cosa possa averla scatenata, ma la vittima, ad un certo punto, cade a terra in un lago di sangue, cerca di rialzarsi, ma non ci riesce, mentre tutto intorno scoppia la fuga degli altri clienti che erano in fila per entrare. Ragazze che urlano, lacrime, paura. Anche l'aggressore approfitta della confusione per dileguarsi. Sarà identificato e fermato dalle forze dell'ordine poco dopo: si tratterebbe di un coetaneo.

Lite in discoteca a Castel Volturno: ferito 20enne

L'episodio è accaduto ieri sera, domenica 5 aprile, nei pressi di un noto chalet sul Lungomare domizio. I giovani erano in coda assieme a tanti altri per accedere alla struttura balneare, dove si stava tenendo una serata disco per festeggiare la Pasqua. Quando, ad un certo punto, sarebbe scoppiato il parapiglia. La lite avrebbe visto coinvolti almeno due ragazzi. Uno dei due è stato colpito da vari fendenti. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con ambulanza e auto medica del 118 dell'Asl di Caserta e varie volanti della Polizia di stato. L'aggressore sarebbe stato fermato poco dopo. Mentre la vittima è stata trasportata d'urgenza in ospedale per le cure mediche del caso. Non sarebbe in pericolo di vita. Il 20enne ferito è stato poi trasferito a Napoli per ulteriori cure e accertamenti. Le forze dell'ordine hanno raccolto le prime testimonianze ed eseguito i rilievi del caso. Sono stati acquisiti anche dei filmati, circolati sui social, come elementi utili alle indagini, mentre si cercano altri video delle telecamere di sorveglianza della zona.