Si fingono carabinieri e rubano tutto l’oro a un’anziana: tre denunciati nel Casertano

I gioielli che i truffatori erano riusciti a portare via alla vittima – circa 120 grammi di oro – sono stati recuperati dai carabinieri.

I gioielli sottratti dai truffatori all’anziana

È dilagante, purtroppo, il fenomeno delle truffe ai danni di anziani. L'ennesimo raggiro è stato scoperto a Casagiove, nella provincia di Caserta, dove tre soggetti sono stati denunciati. Nella fattispecie, nel pomeriggio di ieri, martedì 19 maggio, i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Caserta, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato un'automobile Smart Forfour procedere con fare sospetto e hanno deciso di fermarla: a seguito di perquisizione, i tre occupanti a bordo sono stati trovati in possesso di numerosi gioielli in oro, per un peso complessivo di circa 120 grammi.

Gli immediati accertamenti investigativi esperiti dai militari dell'Arma hanno permesso di ricostruire quanto accaduto poco prima. I tre soggetti si sarebbero presentati alla porta di un'anziana residente nella provincia di Cassino, al confine tra il Lazio e la Campania, qualificandosi falsamente come carabinieri e inducendo la vittima a consegnargli tutti i monili d'oro che aveva in casa per evitare fantomatici guai giudiziari al marito.

I gioielli in oro sono stati recuperati dai carabinieri e sottoposti a sequestro e custodia, in attesa di essere riconsegnati alla legittima proprietaria. Al termine dei controlli, i tre soggetti sono stati denunciati per truffa alla competente Autorità Giudiziaria; sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali episodi analoghi sul territorio.