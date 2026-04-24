Contatore allacciato alla rete pubblica per non pagare la bolletta: 5 denunciati a Castel Volturno

In alcune abitazione della città del Casertano i carabinieri hanno riscontrato la presenza di allacci abusivi alla rete elettrica pubblica. Cinque persone sono state denunciate dai militari.

Mattinata di controlli per i carabinieri quella odierna, venerdì 24 aprile, a Castel Volturno, nella provincia di Caserta: i militari dell'Arma hanno scoperto allacci abusivi alla rete elettrica pubblica, denunciando 5 persone. Nella fattispecie, i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, con il supposto dei tecnici specializzati di E-Distribuzione Spa, hanno controllato alcune abitazioni private in via Vianelli e viale Bolsena, riscontrando la presenza di collegamenti abusivi direttamente alla rete pubblica, utilizzati per alimentare diversi appartamenti senza regolare contratto. Secondo quanto riscontrato nel corso dei controlli, gli allacci abusivi garantivano una erogazione costante di energia e consentivano di bypassare i sistemi di misurazione dei consumi, arrecando così un danno economico considerevole al gestore del servizio.

Al termine dei controlli, pertanto, cinque persone sono state denunciate in stato di libertà per furto aggravato di energia elettrica; i carabinieri della tenenza di Castel Volturno, inoltre, hanno informato la competente Autorità Giudiziaria dell'accaduto, che nelle prossime ore valuterà le singole posizioni delle persone denunciate. I controlli dei militari dell'Arma sul territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni, per contrastare fenomeni analoghi particolarmente diffusi in alcune aree della provincia.