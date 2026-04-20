Aggredisce i carabinieri con una pala: due militari feriti, 37enne fermato con il taser a Mondragone

L’episodio si è verificato nella serata di ieri: il 37enne, portato in ospedale, non ha subito conseguenze per l’uso del taser. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e portato in carcere.

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Una serata di tensione quella che si è vissuta ieri, domenica 19 aprile, a Mondragone, nella provincia di Caserta, dove un uomo di 37 anni è stato arrestato dopo aver aggredito i carabinieri. L'intervento dei militari dell'Arma è scattato dopo una richiesta d'aiuto arrivata da una donna di 45 anni, che ha segnalato al 112 una lite all'interno della sua abitazione. Giunti sul posto, i carabinieri si sono trovati di fronte al 37enne, in evidente stato di agitazione e con un atteggiamento non collaborativo; l'uomo, infatti, ha reagito con violenza alla vista dei militari, aggredendoli con una pala.

Durante le concitate fasi della colluttazione, due carabinieri sono rimasti feriti: uno di loro ha riportato escoriazioni e contusioni al naso, mentre l'altro ha subito contusioni alle costole. Per fermare il 37enne, così, i militari dell'Arma hanno dovuto utilizzare il taser in dotazione: soltanto così è stato possibile bloccare l'uomo in sicurezza. Il 37enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato sottoposto a visita medica: non sono state riscontrate lesioni legate all'utilizzo del taser.

Al termine del controllo e delle formalità di rito, il 37enne è stato arrestato per lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale; l'uomo è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. La pala utilizzata per l'aggressione è stata sequestrata.