Si picchiano per strada, poi aggrediscono i poliziotti intervenuti: agenti feriti ad Aversa, due uomini arrestati

Una rissa in strada si è trasformata in un'aggressione ai danni di agenti della Polizia di Stato ad Aversa, nella provincia di Caserta, dove due uomini sono stati arrestati. Nella fattispecie, gli agenti della Squadra Volante del commissariato di pubblica sicurezza di Aversa sono intervenuti nel centro cittadino dove era stata segnalata una rissa tra due uomini, entrambi di circa 30 anni e di origine marocchina. Giunti sul posto, i poliziotti hanno accertato che tra i due era scoppiata una violenta rissa, durante la quale erano state utilizzate anche bottiglie di vetro.

Quando gli agenti sono intervenuti per calmare gli animi, i due uomini hanno opposto una forte resistenza e hanno aggredito anche i poliziotti: si è reso così necessario l'intervento di altre pattuglie della Polizia di Stato e di una Radiomobile dei carabinieri. Nel corso delle operazioni, due poliziotti sono rimasti feriti e hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche: i due agenti hanno riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni.

I due uomini, dopo essere stati fermati, sono stati arrestati con le accuse di resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale: i due, su disposizione della Procura della Repubblica di Napoli Nord, sono stati portati nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in attesa della convalida dell'arresto. Sono in corso ulteriori valutazioni da parte dell'Ufficio Immigrazione per eventuali provvedimenti amministrativi nei confronti dei due uomini, inclusa la possibile espulsione dal territorio nazionale.