Scippa l’orologio a una turista in via Chiaia, passanti lo bloccano e lo fanno arrestare

Un 21enne è stato arrestato dalla Polizia in via Chiaia: aveva strappato l’orologio ad una donna, all’arrivo degli agenti era stato bloccato da due passanti.

Immagine di repertorio

Aveva notato l'orologio prezioso al polso di una turista e, probabilmente, aveva pensato che non sarebbe stato difficile portarglielo via. Quello che non aveva messo in conto era che qualcuno dei testimoni potesse reagire, impedendogli di scappare e consegnandolo direttamente alle forze dell'ordine: è finito così in manette un 21enne, arrestato in via Chiaia, nel centro di Napoli.

È accaduto nella serata di ieri, 11 maggio, durante un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dal Questore di Napoli e affidato alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri in piazza Carolina, alle spalle di piazza del Plebiscito. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel pattugliare via Chiaia, strada dello shopping di lusso del centro storico napoletano, si sono trovati l'insolita scena davanti: un giovane che si divincolava e due persone che lo tenevano fermo impedendogli di fuggire.

Quando i poliziotti si sono avvicinati è arrivata la spiegazione: quel ragazzo aveva appena aggredito una turista, l'aveva strattonata e le aveva strappato l'orologio dal polso. Qualsiasi altro dubbio è svanito nel momento della perquisizione: il giovane aveva ancora addosso la refurtiva. Il 21enne è stato arrestato per rapina e dai controlli a terminale è emerso che aveva dei precedenti di polizia, anche specifici; dopo le formalità di rito l'orologio è stato restituito alla vittima.