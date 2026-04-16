Incendio a Castel Volturno vicino al centro commerciale Giolì, distrutto deposito di barche

L’incendio nel capannone di Castel Volturno (Caserta)

Un grosso incendio è divampato nel corso della notte in un capannone a Castel Volturno (Caserta), nei pressi del centro commerciale Giolì, in via Siracusa; nella struttura, di circa 7mila metri quadrati erano custoditi numerosi barche e gommoni di varie metrature. L'allarme è partito intorno alle mezzanotte di oggi, 16 aprile, da alcuni cittadini, che hanno visto le fiamme e il fumo alzarsi dal deposito, non troppo distante dalle abitazioni. Sul posto i Vigili del Fuoco di Caserta, al lavoro da ore per spegnere le fiamme e la successiva messa in sicurezza dell'area; le operazioni sono andate avanti per tutta la notte e sono proseguite al mattino.

Una volta riportata la situazione sotto controllo, sarà la volta degli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella dolosa, ma nelle fasi iniziali dell'intervento non sarebbero stati trovati evidenti inneschi o altri elementi tali da far ritenere che si tratti di un atto volontario; resta in piedi la possibilità che possa essersi trattato di un incidente, dovuto a un corto circuito o a un malfunzionamento di dispositivi elettrici presenti nel capannone.

All'arrivo dei Vigili del Fuoco l'incendio aveva già coinvolto una decina di barche; sul posto sono arrivate le squadre del Comando Provinciale di Caserta (una dal distaccamento di Mondragone, una da quello di Teano e una da Aversa), in supporto anche un carro auto protettori e quattro autobotti (due dalla sede centrale del Comando, una da Aversa e una dal Comando di Napoli); il tempestivo intervento ha evitato che le fiamme raggiungessero anche le altre barche presenti e che si propagassero alle abitazioni vicine.