Cadavere recuperato nel laghetto del Nautilius Village di Castel Volturno, non è stato ancora identificato

I Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo di un uomo nell’eco parco di via Mezzagni, a Castel Volturno (Caserta); il cadavere notato da alcune persone presenti.

Le operazioni di recupero del corpo a Castel Volturno (Caserta)

Non è stato ancora identificato l'uomo rinvenuto, ormai già senza vita, nel Nautilus Village di Castel Volturno, in provincia di Caserta; a far scattare l'allarme, alcuni ospiti della struttura, che hanno notato il corpo che galleggiava nel laghetto artificiale dell'eco parco e hanno allertato le forze dell'ordine. Al momento le cause del decesso non sono state stabilite, non si esclude la morte accidentale.

L'intervento dei Vigili del Fuoco intorno alle 12 di oggi, 29 maggio; sul posto, in via Mezzagni, la squadra del distaccamento di Mondragone. Il corpo è stato legato e trascinato a riva. Inutile qualsiasi tentativo di soccorso; all'arrivo dei pompieri l'uomo era già morto, è possibile che il decesso risalga a diverse ore prima. Addosso non sono stati trovati documenti. Allo stato attuale è stato possibile solo stabilire il sesso; da un primo esame, non sarebbero emersi segni evidenti di violenza, circostanza che porta a non escludere che possa essersi trattato di un incidente. Gli investigatori hanno acquisito le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della struttura, al fine di ricostruire la dinamica e chiarire le cause della morte.