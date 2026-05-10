Eboli, 70enne azzannato da pastore tedesco per proteggere il cagnolino al centro commerciale Cilento Outlet

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Azzannato da un pastore tedesco mentre passeggia con il suo cagnolino al centro commerciale Cilento Outlet Village a Eboli, in provincia di Salerno. La vittima è un uomo di 70 anni. L'episodio è accaduto nella mattinata di ieri, sabato 9 maggio, a quanto si apprende. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con l'ambulanza della Vopi, associazione Volontari Pronto Intervento, che hanno prestato le prime cure sanitarie al malcapitato. Il ferito, ad ogni modo, non sarebbe grave. L'episodio ha comunque scosso i presenti. Il centro commerciale era infatti affollato di clienti, tra i quali famiglie con bambini, complice anche la bella giornata di sole.

L'uomo ferito mentre proteggeva il suo cagnolino

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo di 70 anni stava passeggiando con il suo bassotto quando un pastore tedesco, condotto da un giovane, avrebbe tentato di azzannare il cane di piccola taglia. Nel tentativo di proteggere il suo animale, l’uomo sarebbe stato morso dall'altro cane di grossa taglia. Si sarebbe trattato, quindi, di un incidente, legato al tentativo dell'uomo di frapporsi tra il cagnolino e l'altro animale, per proteggere il bassotto. Le ferite, ad ogni modo, non sarebbero state gravi. Il conduttore dell'altro cane ha prestato soccorso e si è scusato per l'accaduto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i volontari della Pubblica Assistenza Vopi, giunti in ambulanza, inviata dal 118 dell'Asl di Salerno. L’infortunato è stato medicato sul posto dai soccorritori. L'associazione Vopi "ricorda sempre l’importanza di condurre i cani al guinzaglio e con le dovute precauzioni, soprattutto in luoghi affollati. Un gesto d’amore può evitare incidenti".