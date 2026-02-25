La Polizia Locale di Afragola ha scoperto un luogo di appuntamenti nei pressi del parcheggio Ikea: fermati e denunciati due uomini per atti osceni.

Lo store Ikea di Afragola

Atti osceni nel parcheggio del centro commerciale Ikea di Afragola, denunciati due uomini, colti in flagranza dalla Polizia Locale. L'episodio è accaduto oggi, mercoledì 25 febbraio. I caschi bianchi, guidati dal Comandante Antonio Piricelli, avevano avuto alcune segnalazioni di un sospetto via vai nei pressi del parcheggio dell'Ikea, il noto store svedese di arredamento. Persone di sesso maschile che in pieno giorno si appartavano in un’area munita di sbarra nello spazio antistante il parcheggio del centro commerciale di arredamento ed a pochi passi dal cimitero comunale. Un luogo dove transitano frequentemente anche famiglie con bambini.

Scoperto luogo di appuntamenti all'esterno dell'Ikea

A questo punto, è scattata una serie di attività di monitoraggio e controllo. I poliziotti municipali in borghese si sono appostati nella zona, teatro degli appuntamenti. Secondo quanto ricostruito, lo spiazzo antistante l'Ikea si era trasformato in un luogo di appuntamento, dove attraverso sguardi incrociati e ammiccamenti, si sarebbero incontrate varie persone di sesso maschile. Queste ultime, poi, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dopo il primo approccio, si sarebbero appartate nel piazzale, cercando intimità dietro alcune piante poste a confine con l’autostrada, un luogo che oltre ad essere nei pressi del parcheggio del centro commerciale è ubicato a pochi passi dal cimitero comunale.

Durante le attività di controllo, gli Agenti della Polizia Locale hanno posto in stato di fermo due cittadini, di sesso maschile, colti in flagranza di reato, intenti a compiere atti osceni in luogo pubblico ed atti contrari alla pubblica decenza. Al termine delle attività i due cittadini sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria.