Ikea di Afragola, stop alle pulizie al centro commerciale: c’è lo sciopero degli addetti

Stop alle pulizie al centro commerciale Ikea di Afragola: c'è lo sciopero degli addetti della Service Key, la società che gestisce in appalto il servizio. I lavoratori dalle 5 di questa mattina, sabato 21 marzo, hanno incrociato le braccia e si sono riuniti in presidio all'esterno della sede Ikea. Lo sciopero è stato proclamato da diverse sigle sindacali, tra cui UILTuCS, Filcams Cgil e Fisascat Cisl che denunciano "ritardi nei pagamenti degli stipendi già bassi".

I lavoratori sono scesi in sit-in per difendere i loro diritti, sottolineano i sindacati. "Dal subentro della nuova società – scrive la UilTucs – avvenuto a inizio gennaio, la situazione è diventata insostenibile. Lavoratori e sindacati denunciano: Gravi problemi e ritardi legati ai pagamenti. Organizzazione del lavoro nel caos. Un muro di gomma da parte della sede centrale dell'azienda, impossibile da contattare. Nonostante le tempestive segnalazioni di UILTuCS, Filcams e Fisascat, le promesse di risoluzione si sono rivelate solo parole al vento.

"Parliamo di lavoratori – conclude il sindacato – che già percepiscono stipendi molto bassi e che oggi si trovano a dover affrontare ulteriori difficoltà" denuncia Emanuele Montemurro, Segretario regionale UILTuCS. "Lo sciopero è necessario per sensibilizzare sia l’azienda sia la committenza IKEA: non si può andare avanti così. È indispensabile un confronto serio per garantire condizioni dignitose".Non si può fare cassa sulla pelle di chi lavora. Chiediamo interventi immediati, risposte concrete e il ripristino di condizioni di lavoro corrette e sostenibili per tutti gli addetti! La solidarietà fa la differenza".