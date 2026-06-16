Atti osceni tra uomini vicino al parcheggio Ikea di Afragola, in due sorpresi davanti alle famiglie e denunciati

La Polizia Locale di Afragola ha fermato e denunciato due uomini sorpresi a compiere atti osceni davanti alle famiglie nei pressi del parcheggio Ikea di Afragola.

Immagine di repertorio

Due uomini sorpresi dalla polizia locale a compiere atti osceni in pieno giorno e davanti alle famiglie nei pressi del parcheggio del Centro Commerciale Ikea di Afragola. I caschi bianchi hanno posto in stato di fermo i due cittadini, entrambi di sesso maschile, colti in flagranza di reato, che senza alcuna vergogna erano intenti a masturbarsi compiendo atti osceni in luogo pubblico ed atti contrari alla pubblica decenza, nello spazio antistante il parcheggio, non curanti delle persone che in pieno giorno ed alla luce del sole passavano per quel posto. Immediatamente sono stati identificati e fatti ricomporre, al termine delle attività di rito, i due cittadini sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria.

Continuano incessanti i controlli della Polizia Locale di Afragola, diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli, in alcune aree teatro costante di incontri tra persone di sesso maschile che in pieno giorno si appartano in un’area munita di sbarra nello spazio antistante il parcheggio del centro commerciale Ikea ed a pochi passi dal cimitero comunale. Un luogo dove vi è il transitano di numerose persone, bambini, donne, e dove senza vergogna questi cittadini commettono atti osceni.

Il parcheggio Ikea di Afragola

Il Comandante Piricelli ha intensificato le attività di controllo della zona, ed ha disposto Agenti in borghese dislocati ed appostati nel luogo teatro degli appuntamenti dove è stato dato avvio ad una attività di monitoraggio degli eventi. Il dato allarmante è il continuo via vai di persone, che interagisce attraverso sguardi, e che al primo segnale porta queste persone di sesso maschile ad avere un approccio per poi appartarsi in questo piazzale cercando intimità, un luogo che oltre ad essere ubicato nei pressi del parcheggio del centro commerciale è posto a pochi passi dal cimitero.