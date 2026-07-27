Sgridano bimbo perché fa rumore, scoppia una rissa tra due famiglie a Ischia: 8 denunciati e feriti

Rissa tra due famiglie napoletane a Ischia dopo un rimprovero non gradito ad un bimbo. Pugni, calci e lanci di sedie e tavoli. I carabinieri denunciano tutti.

Immagine di repertorio

Sgridano un bimbo perché, a loro dire, fa troppo baccano. E scoppia una rissa tra due famiglie napoletane a Ischia. Il papà del bimbo, infatti, non avrebbe gradito il rimprovero. Una lite furibonda con calci, pugni e lanci di oggetti tra tavoli e sedie. Alla fine il bilancio è pesante, 8 denunciati, che dovranno dire addio alla vacanza, in quanto per loro sarà proposto il foglio di via dall'isola verde. E vari feriti in ospedale. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 26 luglio. Sul posto sono dovuti intervenire i carabinieri della compagnia di Ischia per sedare gli animi.

La lite in Corso Vittorio Colonna per un rimprovero

Tutto è iniziato per un banale alterco verbale tra due famiglie in Corso Vittorio Colonna. Dai primi accertamenti sembra che la lite poi sfociata in un violento scontro fisico. Secondo le prime informazioni, una famiglia di Secondigliano, quartiere dell'area nord di Napoli, composta da un padre 54enne, la figlia 28enne e il figlio 23enne, avrebbe redarguito un bimbo appartenente ad un'altra famiglia, a loro dire irrequieto.

I carabinieri denunciano 8 persone

Il genitore del piccolo si sarebbe risentito, non gradendo il rimprovero altrui. Da qui, sarebbe nato un primo diverbio verbale. Dalle parole si sarebbe passati di lì a poco ai fatti, arrivando alle mani. Una vera e propria rissa con calci, pugni e lanci di tavoli e sedie. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, hanno trovato la famiglia di secondigliano ferita. Il papà e i due figli sono stati trasferiti al pronto soccorso e sono stati dimessi rispettivamente con 7 e 5 giorni di prognosi. Grazie alle immagini di videosorveglianza e alle immediate ricerche i militari sono riusciti ad individuare il gruppo antagonista composto da un’altra famiglia napoletana di 5 persone (hanno 58, 41, 30, 22 e 37 anni). Tutti denunciati, dovranno rispondere di rissa. Le 8 persone saranno inoltre proposte per il foglio di via dall’isola.