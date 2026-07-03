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Morta a Salerno l’attrice Carla Avarista: lutto nel mondo del teatro

L’attrice è scomparsa nelle scorse ore a Salerno, città dove era nata. I funerali oggi pomeriggio alle 16.30 nella chiesa di San Pietro in Camerellis.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
Carla Avarista
Carla Avarista

Morta l'attrice di teatro Carla Avarista: la notizia si è diffusa in un lampo questa mattina, lasciando senza parole tutti quelli che la conoscevano. Attrice di teatro salernitana, ha vinto numerosi premi, l'ultimo dei quali come migliore attrice protagonista in ‘Angelus Domini' al Festival Nazionale "Portici in Teatro". Proprio a Salerno, sua città d'origine, il cordoglio è stato unanime e repentino: "Il teatro oggi perde una grande attrice", scrive il Piccolo Teatro Porta Catena di Salerno. Gli fa eco il Teatro Barbuti, che sui propri social scrive: "Ci sono persone che lasciano un segno che il tempo non cancella. Carla Avarista è stata una di queste. Con la sua passione, la sua sensibilità, la sua eleganza e il suo amore autentico per il teatro ha saputo emozionare, insegnare e accompagnare il cammino di tanti. Il Teatro dei Barbuti partecipa con profonda commozione al dolore della sua famiglia".

"La scomparsa di Carla è una ferita dolorosissima per tutti noi e per l'intera città. Se ne va un'attrice di una bravura immensa, capace di abitare la scena con una naturalezza e una forza espressiva che solo i grandi possiedono", scrive Claudio Tortora, direttore artistico del Teatro Delle Arti. I funerali si terranno oggi pomeriggio, alle 16.30, presso la chiesa di San Pietro in Camerellis, sul corso Giuseppe Garibaldi di Salerno.

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