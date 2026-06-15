Morto Ugo Ricciardi, ex sostituto procuratore di Napoli: lutto nel mondo della magistratura

L’ex magistrato, in pensione dal 2024, aveva 72 anni. Era stato anche coordinatore scientifico dell’associazione Arycanda, collaborando anche col cardinale Sepe.

Ugo Ricciardi

Lutto nel mondo della magistratura napoletana: si è spento all'età di 72 anni Ugo Ricciardi, già sostituto procuratore generale presso la Procura Generale di Napoli. In pensione da due anni, ha dedicato la sua vita alla magistratura ed all'impegno associativo: era anche coordinatore scientifico dell'associazione culturale Arycanda, progetto nato proprio dall'iniziativa di magistrati e rappresentanti illustri della società civile partenopea. In passato, Ugo Ricciardi proprio in qualità di coordinatore scientifico di Arycanda aveva collaborato ad alcuni progetti assieme al cardinale emerito di Napoli, monsignor Crescenzio Sepe.

Tra i suoi progetti, anche la promozione della fondazione "Sant'Alfonso Maria dè Liguori – Museo permanente del presepe napoletano" (attualmente chiuso al pubblico), l'esposizione permanente che si trova presso presso la basilica di San Paolo Maggiore in piazza San Gaetano a Napoli: basilica che sorge sull'antico tempio greco di Castore e Polluce, di cui conserva addirittura le colonne originali di oltre duemila anni fa, in quella stessa piazza che ospitava l'agorà greca prima e il foro romano dopo. Volto noto anche in televisione: presenza fissa su Canale 21 nella trasmissione "La giustizia del Terzo Millennio", format nel quale analizzava, proprio da magistrato, i temi di attualità ma interpretati alla luce delle normative e delle leggi vigenti. I funerali si svolgeranno oggi, lunedì 15 giugno, alle ore 11.30 nella Chiesa Santa Maria della Libera, al numero 113 di Via Belvedere al Vomero, nel quartiere collinare di Napoli dove l'ex magistrato partenopeo viveva.