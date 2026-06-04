Morto il motociclista Salvatore Barbieri, vittima di incidente stradale a Casamicciola: lutto a Ischia

Il 60enne era rimasto vittima di un incidente stradale a Casamicciola Terme il 30 maggio scorso. È deceduto all’ospedale di Pozzuoli.

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Lutto sull'isola di Ischia per la morte di Salvatore Barbieri, motociclista 60enne, vittima di un incidente stradale avvenuto il 30 maggio scorso a Casamicciola Terme. L'uomo è deceduto all'ospedale La Schiana di Pozzuoli, dove era ricoverato da alcuni giorni a seguito delle ferite riportate nel sinistro, nonostante il tentativo disperato dei medici di salvargli la vita. Barbieri era un appassionato delle due ruote. Una passione che a Casamicciola gli era valso il soprannome di "spinterogeno". Tanti i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore per la sua scomparsa. Barbieri era molto conosciuto sull'isola verde. Tante persone hanno voluto rivolgere un pensiero, stringendosi alla famiglia in questo momento di dolore per la grave perdita.

L'incidente in moto a Casamicciola il 30 maggio

Sabato scorso, 30 maggio, era rimasto ferito gravemente in un incidente stradale avvenuto nella zona dell'eliporto, all'altezza dell'incrocio con via Pozzillo, a Casamicciola Terme. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sul posto erano arrivati subito i soccorsi con l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 2 Nord e i carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista si sarebbe scontrato con un'auto. L'impatto violento l'avrebbe sbalzato dal sellino, facendolo cadere rovinosamente a terra. Il 60enne era stato poi trasportato d'urgenza in codice rosso all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, dove gli era stato diagnosticato un trauma cranico e facciale, e quindi trasferito in eliambulanza all'ospedale di Pozzuoli. I militari dell'Arma hanno eseguito i rilievi e raccolto le testimonianze per ricostruire cosa sia avvenuto.