Lutto nel giornalismo, è morto Alfredo d’Agnese: il critico musicale napoletano aveva 67 anni

Storico critico musicale, collaboratore di diverse testate, Alfredo d’Agnese è morto nelle scorse ore, dopo una lunga malattia. Tanti i messaggi di cordoglio da amici e colleghi.

Alfredo d’Agnese

Lutto nel mondo del giornalismo per la morte di Alfredo d'Agnese, storico critico musicale napoletano, venuto a mancare nelle scorse ore a causa di una malattia che lo aveva colpito da tempo; il giornalista aveva 67 anni. Nel corso della sua carriera, Alfredo d'Agnese ha collaborato con le più importanti testate e magazine italiani, come La Repubblica, Venerdì, Robinson, L'Espresso, collaborando anche con l'Enciclopedia Musicale Treccani. D'Agnese, inoltre, è stato tra i fondatori del Master in Giornalismo dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, università per la quale è stato anche docente di "Comunicazione e linguaggi musicali" e "Disagio giovanile e prodotto culturale" alla Facoltà di Scienze della Formazione, nonché direttore di Run Radio, l'emittente radiofonica dell'ateneo.

Tanti i messaggi in ricordo di Alfredo d'Agnese che sono comparsi sui social network quando la notizia della sua morte si è diffusa. "Alfredo D’Agnese. Grande giornalista musicale. Sempre attento alla ricerca con arguzia e grande competenza. Se ne è andato e mi lascia un vuoto immenso. Gli sarò per sempre riconoscente" ha scritto il musicista Nicola Alesini. "Che periodo terribile. Stiamo salutando troppi amici, giovani oltretutto, che abbiamo incontrato nella nostra vita. Persone importanti. Li ricorderemo, ma avremmo preferito incontrali ancora. Per tutti i suoi amici, Alfredo d’Agnese è in un’altra dimensione" ha invece scritto la giornalista Carmen Davolo.