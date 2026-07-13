Davide Cristiano, attore e regista teatrale, morto a 32 anni: lutto a Napoli

Cristiano, considerato uno degli astri nascenti del teatro italiano, è morto improvvisamente mentre si trovava a Modena. Tanti i messaggi di cordoglio.

Davide Cristiano

Il mondo del teatro napoletano, ma non solo, è in lutto per l'improvvisa e prematura scomparsa di Davide Cristiano, attore e regista morto a 32 anni. Da quanto si apprende, Cristiano, originario di Torre Annunziata, nella provincia partenopea, è deceduto in seguito a un improvviso malore che l'ha colpito mentre si trovava a Modena: inutili i soccorsi. Nonostante la giovane età, Davide Cristiano, considerato uno dei più grandi talenti del teatro italiano, aveva all'attivo già numerosi riconoscimenti, come la vittoria della prima edizione del premio dedicato alla memoria di Enzo Moscato.

Tanti, nelle ultime ore, i messaggi che sono comparsi sui social network in cui si esprime tutta l'incredulità per una morte così improvvisa e prematura. Tra questi, c'è il messaggio, lungo e profondo, del Teatro di Napoli, che scrive: "Ci sono persone che, con il loro talento e la loro umanità, lasciano un segno destinato a rimanere nel tempo. Davide Cristiano era una di queste. La sua è una vita spezzata troppo presto, che ci lascia addolorati e sgomenti. Davide stava costruendo il proprio cammino nel mondo del teatro con passione e dedizione: la vittoria della prima edizione del premio dedicato a Enzo Moscato e la successiva regia di ‘Orfani veleni', portata in scena al Ridotto del Mercadante, sono state tappe significative del suo percorso che abbiamo condiviso con entusiasmo e soddisfazione".

"La sua scomparsa – si legge ancora nel post del Teatro di Napoli – lascia un dolore profondo in quanti lo hanno conosciuto, hanno lavorato al suo fianco o hanno semplicemente incrociato i suoi passi. Ricorderemo per sempre la dolcezza del suo sguardo e del suo sorriso, ma soprattutto il suo infinito amore per il teatro che continuerà a vivere nella memoria e nel cuore di tutti noi. Alla sua famiglia e ai suoi amici va il nostro più sentito e affettuoso abbraccio".