Morto Luigi Buono, liutaio di via San Sebastiano: lutto nel centro storico di Napoli

Per decenni punto di riferimento dei musicisti napoletani, Luigi Buono è morto oggi: aveva 58 anni. Tantissimi i messaggi di cordoglio.

Luigi Buono

Lutto nel mondo della musica a Napoli: è morto Luigi Buono, liutaio, punto di riferimento da decenni dei musicisti nel centro storio della città partenopea e non solo; Buono aveva 58 anni, ne avrebbe compiuto 59 alla fine del prossimo mese di luglio. Grazie alla sua competenza e alla sua professionalità, Luigi Buono era molto apprezzato dai musicisti che frequentavano il negozio per il quale lavorava; per anni, infatti, il 58enne ha lavorato da Centro Chitarre, in via San Sebastiano, nel cuore di Napoli, conosciuta anche come "via dei musicisti" per la presenza di tanti negozi e botteghe dedicati agli strumenti musicali.

L'improvvisa morte di Luigi Buono ha sconvolto il mondo musicale napoletano: sono tantissimi, infatti, i messaggi di cordoglio e in memoria del liutaio che sono comparsi in queste ore sui social network. "Oggi va via un grande riferimento per noi chitarristi, ma soprattutto va via un grande amico, nu buono guaglione di nome e di fatto. Gigi non doveva andare così" recita uno dei tanti messaggi in memoria di Luigi Buono. "Ogni volta che avevo bisogno di un consiglio sapevo chi chiamare. E mó comme facimm, Gigi? Oggi abbiamo perso tutti. Un amico, un professionista, un chitarrista super, un maestro, un uomo gentile, un signore. Abbiamo perso" recita invece un altro messaggio. "Nei momenti bui correvo sempre al negozio da te a Napoli per farmi qualche regalo. La tua simpatia e gentilezza mi rimarrà per sempre nel cuore" si legge ancora sui social. Il tenore dei messaggi è sempre lo stesso: tutti ricordano una persona gentile ed estremamente competente.