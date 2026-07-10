Morta Maria Piacevole, una delle prime autiste di bus di Napoli: aveva 58 anni. Lutto in Anm

Lutto in Anm per la morte della autista di pullman Maria Piacevole, una delle prime di Napoli. Domani i funerali nella chiesa di San Vitale.

Maria Piacevole, autista di bus Anm

Addio a Maria Piacevole, una delle prime autiste di bus dell'Anm, l'azienda napoletana della mobilità. Aveva 58 anni. Piacevole era entrata nella società dei trasporti partenopea col concorso del 1997. Per anni alla guida dei pullman nelle strade e nei vicoli della città. Al volante alternava l'attività sindacale, con un impegno costante che le era valso i soprannomi di "guerriera" e pasionaria. Negli ultimi anni, invece, era stata impegnata all'infopoint, a tu per tu con turisti e cittadini. Si è spenta questa mattina, all'età di 58 anni, lasciando sgomenti colleghi, amici e conoscenti che si sono stretti alla famiglia in questo momento di profondo dolore per la grave perdita. La camera ardente si terrà domani alle 11 alle casa dell'estinta in via Giulio Cesare 125. Mentre alle 11,30 si svolgeranno i funerali nella chiesa di San Vitale. Addolorato il presidente della commissione comunale trasporti, Aniello Esposito (Pd): "Una notizia veramente sconcertante". Condoglianze anche dall'ex amministratore di Anm, Ciro Maglione.

"Ciao amica mia – la ricorda il sindacalista Usb, Adolfo Vallini – Ti ricorderò per quello che eri: una donna forte, determinata, libera. Una persona che non ha mai avuto paura di esporsi, di prendere posizione, di lottare per ciò in cui credeva. Abbiamo condiviso idee, battaglie, speranze e quella voglia ostinata di cambiare regole che troppo spesso sembrano scritte ad personam, per tutelare privilegi anziché diritti. Non sempre siamo stati d'accordo su tutto, e il tempo ci ha portato a percorrere strade diverse, ma nulla potrà cancellare ciò che abbiamo vissuto e costruito insieme.Oggi non voglio ricordare le distanze che ci hanno separato, ma la forza che ti ha sempre contraddistinta, il tuo sorriso, la tua passione e la tua capacità di vivere intensamente ogni momento. Resta il ricordo di una donna che non si è mai piegata, che ha affrontato la vita a testa alta e che ha lasciato un segno in chi ha avuto la fortuna di conoscerla".

"La famiglia Anm – scrive Edvige Mariani, presidente della commissione Lavoro della X Municipalità – continua, purtroppo, a perdere persone preziose.Un saluto a una grande combattente Maria Piacevole che, fino all'ultimo, ha affrontato la sua battaglia con coraggio, forza e dignità, da vera guerriera. Oggi il dolore della sua perdita lascia un grande vuoto, ma si sicuramente sono aperte le porte del Cielo.Ciao Maria, il tuo ricordo resterà vivo nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerti.Ci uniamo con affetto al dolore della tua famiglia, dei colleghi e di tutte le persone che ti hanno voluto bene".