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Folla all’ex Base Nato, ressa e proteste al concerto di Prince Royce e Romeo Santos: “Poche navette”

Proteste e disagi al concerto di Prince Royce e Romeo Santos all’ex Base Nato di Bagnoli. “Code lunghe ai cancelli, navette bus insufficienti”
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A cura di Pierluigi Frattasi
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Folla, ressa, proteste e malori all'ex Base Nato di Bagnoli per il concerto di Prince Royce e Romeo Santos di questa sera. Code lunghissime, fin dalle 18, alla stazione della metro Linea 2 Campi Flegrei, dove c'erano le navette dirette al palco. Mentre all'esterno della struttura si sono registrate tensioni in serata per le lunghe attese per entrare, la folla e il caldo. "Tanto disordine per entrare – si legge in uno dei post di protesta, mentre nelle chat e in rete si moltiplicano i video e le foto che immortalano la ressa di persone ai cancelli – mancano di organizzazione in confronto al pubblico presente". C'era grande attesa per lo show di stasera, dopo l'annullamento e il rinvio degli spettacoli della settimana scorsa a causa del palco crollato per il maltempo. Gli show sono stati poi rinviati al 23 luglio prossimo.

Polemiche da parte dei disabili

Non sono mancate le polemiche anche per i posti riservati alle persone diversamente abili, come segnalato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra). "Concerto di Romeo Santos e Prince Royce all’ex base nato di bagnoli – scrive un cittadino nella segnalazione pubblicata da Borrelli – i disabili sono messi in questo palchetto di fianco al palco in cui non si vede nulla, nonostante i biglietti siamo stati fatti pagare a prezzo intero per area PIT sotto al palco. Io fortunatamente sono deambulante e posso stare un po' in piedi ma la maggior parte dei qui presenti sono in carrozzina. È veramente una vergogna".

Proteste per i trasporti

Disagi anche per l'organizzazione dei trasporti. Un servizio di navette è stato allestito a piazzale Tecchio a Fuorigrotta, come collegamento tra la metro Linea 2 e la Cumana e l'ex Base Nato di Bagnoli. Ma, secondo diversi cittadini, le navette bus sarebbero state "insufficienti per fronteggiare i tanti che si stavano recando al concerto". "Questo pomeriggio – si legge in uno dei post in rete – verso le 18 siamo stati testimoni delle molteplici persone in attesa fuori la metropolitana di Campi Flegrei direzione Bagnoli per il concerto della sera di Romeo Santos e Prince Royce presso l’ex Base NATO. Sì sono create delle file perché le Navette non potevano accogliere più di trenta persone".

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