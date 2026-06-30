Metro Linea 1 chiusa 3 mesi, folla e ressa per salire sulla navetta bus al Policlinico di Napoli

Folla alle pensiline Anm per salire sulle navette bus sostitutive a causa della chiusura della metro Linea 1 per manutenzione.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Folla alle fermate Anm per salire sulle navette bus sostitutive che collegano le stazioni della metro Linea 1 chiuse. Oggi pomeriggio si è verificato un vero e proprio assalto al pullman in partenza dalla stazione Policlinico e diretto a Piscinola, con decine di persone che sgomitavano per accaparrarsi un posto sul bus. Alcuni viaggiatori hanno filmato la scena con i cellulari, come si vede in un video inviato a Fanpage.it. Nel filmato si sente anche una donna esclamare: "Che vergogna", mentre assiste alla scena. Disagi anche in via Pietravalle, in quanto le navette non effettuano la fermata a differenza dell'anno scorso.

La metro chiusa per 3 mesi da Piscinola a Colli Aminei

La metro Linea 1, infatti, resterà ferma sulla tratta Piscinola-Colli Aminei per 3 mesi, fino al 13 settembre prossimo, a causa dei lavori di sostituzione dei binari. Si tratta della seconda tranche dell'intervento, dopo la chiusura, sempre per tre mesi, avvenuta l'anno scorso. La metro, come anticipato da Fanpage.it, resterà chiusa anche nel 2027 per 7-15 giorni per consentire la sostituzione dello scambio a Piscinola.

La chiusura delle tre fermate di Piscinola/Scampia, Chiaiano, Frullone penalizza soprattutto i pendolari dei comuni dell'area nord di Napoli. I popolosi comuni di Marano, Mugnano, Villaricca e Giugliano, in particolare, che ogni giorno raggiungono il centro di Napoli con la metropolitana, sfruttando anche i parcheggi di interscambio e la metro Piscinola-Aversa. La Linea 1 ha chiuso i battenti ieri, lunedì 29 giugno e li riaprirà il 13 settembre prossimo, salvo imprevisti. Il Comune e l'Anm hanno previsto corse monodirezionali da Colli Aminei a Centro Direzionale dalle 6 alle 8, con fermate Chiaiano e Frullone, e la sera dalle 21,49 alle 23,41. Mentre le navette bus collegano le stazioni di Piscinola/Scampia, Chiaiano, Frullone e Policlinico con corse ogni 10 minuti.