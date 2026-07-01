Ozuna e Anuel AA a Napoli per l’Alien Sound Festival: date e informazioni per i concerti all’ex Base Nato

Ozuna, Anuel AA e i grandi nomi del reggaeton e latin trap fanno tappa a Napoli per l’Alien Sound Festival: date e dettagli per partecipare al festival all’ex Base Nato.

Ozuna e Anuel AA all’ex Base Nato

È un'estate calda per gli amanti della musica latina. Tra pochi giorni, infatti, arriveranno a Napoli alcuni tra gli artisti più noti e ascoltati al mondo, ovvero Ozuna, Anuel AA, Romeo Santos e Myke Towers. Complessivamente quasi 200 milioni di ascoltatori mensili su Spotify per alcuni degli artisti che hanno portato il reggaeton, l'urban e non solo, in cima alle classifiche di tutto il mondo. Li porta tutti all'ex Base Nato di via della Liberazione 1, l'Alien Sound Festival, che oltre a questi artisti sudamericani ospiterà anche alcuni artisti italiani come Salmo e, per cambiare mood, Mannarino, uno tra i migliori cantautori italiani.

Chi è Ozuna

Ozuna è, ovviamente, l'artista più atteso del gruppo, forte dei suoi 52 milioni di ascoltatori mensili e canzoni da oltre un miliardo di stream come "Baila Baila Baila", "Se preparó" e "Criminal", ma anche brani come "Dile que tu me quieres" e "Una locura". Il cantante portoricano è uno dei portavoce della musica latina nel mondo, finito nella lista delle persone più influenti secondo il Time Magazine, vincitore del BMI Award come Contemporary Latin Songwriter of the Year e di due Grammy Awards per la collaborazione con Rosalía nel brano "Yo x Ti, Tú x Mí" (Best Urban Fusion/Performance e Best Urban Song). Tra il 2017 e il 2020 ha portato il reggaeton e il latin trap in cima al mondo, favorendo una generazione che avrebbe portato la musica latina in cima alle classifiche di tutto il mondo e collaborando con artisti come Bad Bunny, Daddy Yankee, J Balvin, Karol G e Shakira. Insieme a lui ci sarà Gordo, uno dei dj più acclamati al mondo.

Chi sono Anuel AA e Myke Towers

Se l'artista portoricano si esibirà il 4 luglio, bisognerà aspettare il giorno dopo per vedere sul palco altri due pezzi da novanta, ovvero Anuel AA e Myke Towers, che contano rispettivamente 44 e 42 milioni di ascoltatori al mese su Spotify. Anche loro fanno parte di una generazione che ha portato quella musica a un pubblico sempre più vasto. Anuel AA ha anche collaborato, quest'anno, con Geolier, nel suo ultimo album "Tutto è possibile" dove è presente la canzone "Arcobaleno". Tra le canzoni più amate di Myke Towers ci sono "LALA", "Diosa" e "La Curiosidad", mentre Anuel AA ha pubblicato pezzi come "Sola" e "Secreto". I due artisti si esibiranno il 5 luglio, mentre il 7 sarà la volta di Romeo Santos e Prince Royal, mentre Salmo si esibirà il 10 luglio e Mannarino l'11. Il concerto di Beéle, previsto il 7 luglio 2026 all'ex Base NATO di Napoli, invece, è stato annullato a causa di vendite inferiori alle aspettative, come comunicato dagli organizzatori.

A che ora cominciano i concerti e come arrivare

Le porte dell'Alien Sound Festival si apriranno fin dalle 12 perché l'idea degli organizzatori è rendere l'ex Base Nato un hub di incontro tra chi ama questa musica e fa comunità. All'interno dell'area concerto ci saranno 13 punti tra food e bar, tra cui bar con terrazza panoramica e Garden bar immersi nel verde. Per raggiungere il festival è possibile prendere la metropolitana alla fermata Bagnoli-Agnano Terme della linea 2 o, in auto, con la Tangenziale di Napoli (A56) con uscite Agnano o Fuorigrotta.