Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.1 a Bagnoli vicino all’ex base Nato

Terremoto di magnitudo 2.1 a Bagnoli, nei pressi del Parco San Laise. Il Comune di Pozzuoli: “Potrebbe essere stato accompagnato da boato”

L'epicentro del terremoto localizzato dall'Ingv

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata questa mattina, attorno alle 7,48 ai Campi Flegrei dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma è stato localizzato ad una profondità di circa 2,2 chilometri, con epicentro attualmente stimato a Bagnoli, tra via Ilioneo, via Mario Acate, via Caio Mario e via Ennio, poco distante dal Parco San Laise e dall'ex Base Nato. Al momento non sono stati segnalati danni a cose o persone.

Il Comune di Pozzuoli: "Sisma accompagnato da boato"

L'area interessata si trova al confine con il Comune di Pozzuoli, che ha diramato in mattinata una nota, a firma del sindaco Luigi Manzoni. "L’Osservatorio Vesuviano – scrive il primo cittadino – ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.1 ± 0.3 localizzato nei pressi di Via Traversa Napoli. Il sisma si è prodotto alle 07:48 ora locale (UTC ore 05:48) del 27/07/2026, alla profondità di 2,18 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro".

Il sisma registrato dall'Osservatorio Vesuviano

Il Comune ha informato la cittadinanza che per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:

Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891

Protezione Civile: 081/18894400

Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei.