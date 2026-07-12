Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 ad Apice (Benevento): segnalazioni anche da Napoli e Irpinia

Un terremoto di magnitudo 3.3 è stato registrato alle 4:56 di oggi, domenica 12 luglio. L’epicentro è stato individuato ad Apice (Benevento) a 13 chilometri di profondità, ma la scossa è stata avvertita anche in Irpinia e a Napoli.

Immagine di repertorio

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 si è verificata nelle prime ore di oggi, domenica 12 luglio, con epicentro ad Apice (in provincia di Benevento). Come riferito dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), che lo ha localizzato dalla Sala Sismica di Roma, il sisma si è verificato alle 04:56 e la sua profondità è stata stimata intorno ai 13 chilometri.

Numerose segnalazioni sono arrivate dall'Irpinia e da Napoli, dove diversi residenti hanno riferito di aver avvertito la scossa. Per il momento, non sarebbero state segnalate persone ferite né danni rilevanti a cose o immobili.

La scossa è stata avvertita in maniera nitida dalla popolazione sia nel Sannio, da Benevento a San Giorgio, che in provincia di Avellino: Ariano Irpino, Mirabella Eclano e Grottaminarda. Qualcuno è anche sceso in strada.