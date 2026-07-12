napoli
video suggerito
video suggerito

Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 ad Apice (Benevento): segnalazioni anche da Napoli e Irpinia

Un terremoto di magnitudo 3.3 è stato registrato alle 4:56 di oggi, domenica 12 luglio. L’epicentro è stato individuato ad Apice (Benevento) a 13 chilometri di profondità, ma la scossa è stata avvertita anche in Irpinia e a Napoli.
Leggi TUFO, la newsletter di Fanpage per capire Napoli oltre la cronaca.
Avatar autore
A cura di Enrico Spaccini
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 si è verificata nelle prime ore di oggi, domenica 12 luglio, con epicentro ad Apice (in provincia di Benevento). Come riferito dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), che lo ha localizzato dalla Sala Sismica di Roma, il sisma si è verificato alle 04:56 e la sua profondità è stata stimata intorno ai 13 chilometri.

Numerose segnalazioni sono arrivate dall'Irpinia e da Napoli, dove diversi residenti hanno riferito di aver avvertito la scossa. Per il momento, non sarebbero state segnalate persone ferite né danni rilevanti a cose o immobili.

Immagine

La scossa è stata avvertita in maniera nitida dalla popolazione sia nel Sannio, da Benevento a San Giorgio, che in provincia di Avellino: Ariano Irpino, Mirabella Eclano e Grottaminarda. Qualcuno è anche sceso in strada.

Leggi anche
Terremoto a Napoli, scossa sul Vesuvio di magnitudo 2.2 alle 22,40 di oggi: epicentro nel Gran Cono
Immagine
Intervista
Bradisismo ai Campi Flegrei, Zabatta: "Sulla metro Linea 2 al lavoro per riaprire in 30 giorni"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views