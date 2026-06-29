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Terremoto in Irpinia, scossa 2.5 di magnitudo alle 7.35 di oggi con epicentro Senerchia

La scossa avvertita anche in alcuni comuni della vicina provincia di Salerno. Non si registrano al momento danni a persone o cose.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
Immagine di repertorio
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Scossa di terremoto questa mattina in Irpinia: la terra ha tremato alle 7.35 con magnitudo 2.5 con epicentro a Senerchia, non lontano dal confine con la provincia di Salerno. La profondità della scossa è stata di circa 10 chilometri, ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione. Al momento non si registrano danni a persone o cose.

La zona di Senerchia, che si trova sul versante irpino dei Monti Picentini, è considerata zona a rischio sismicità di livello 2 (medio-alto), trovandosi in una delle zone più sismiche dell'Italia come l'Appennino Campano. Pericolosità dovuta allo stiramento delle placche africana ed euro-asiatica, che nei punti di rottura genera appunto terremoti. Quello del 1980 in Irpinia venne causato proprio da tre rottura avvenute su una faglia lunga circa 40 chilometri, causando così una scossa di magnitudo 6.9 che distrusse ogni cosa nel raggio di decine di chilometri dall'epicentro.

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