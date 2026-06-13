Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 2.1 a Calabritto (Avellino) alle 22,20 di oggi

Scossa di terremoto di magnitudo 2.1 a Calabritto, in provincia di Avellino, alle ore 22,20.

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata a Calabritto, in provincia di Avellino, alle ore 22,20 di oggi, sabato 13 giugno, dai sismografi dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma è stato localizzato ad una profondità attualmente stimata di 8 chilometri. L'epicentro si trova a 6 chilometri da Calabritto, come detto, 7 da Caposele, 8 da Senerchia e Bagnoli Irpino, 9 da Acerno e 10 da Lioni. Al momento non si registrano danni a cose o persone.

Calabritto si trova in una zona sismogenetica dove ci sono stati numerosi e violenti terremoti in passato. L'attività sismica qui, a differenza del Vesuvio e dei Campi Flegrei, non è di origine vulcanica e nessun collegamento c'è con i due grandi vulcani campani. Il paese è situato nell'alta valle del Sele a circa 460 metri di altezza, sull'estremità orientale dei monti Picentini. Calabritto fu uno dei comuni colpiti più duramente dal terribile terremoto in Irpinia del 23 novembre 1980, che provocò oltre 280mila sfollati, 9mila feriti e 3mila morti. Il sisma, in quel caso, fu di magnitudo 6.9 e produsse grandi devastazioni.

La stessa Calabritto subì pesantissimi danni, venendo quasi rasa al suolo, assieme ad altri comuni come Teora, Castelnuovo di Conza e Conza della Campania. Un altro terremoto molto violento, come raccontano le cronache, fu quello del 1773. Al momento, è bene precisare, non ci sono segnali di una ripresa dei sismi di questa energia. Ma la zona resta monitorata, in quanto, appunto, ad alta sismicità, come testimoniato dalla Mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale (MPS04)".