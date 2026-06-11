Terremoto ai Campi Flegrei, lieve scossa di magnitudo 1.7 alle 17,53 di oggi: accompagnata da boato

L’avviso del Comune di Pozzuoli: scossa di terremoto di magnitudo 1.7 ai Campi Flegrei con epicentro in via Vecchia San Gennaro e profondità 1,8 km.

Il sisma delle ore 17,53 dell’11 giugno 2026

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata ai Campi Flegrei nella giornata di oggi, giovedì 11 giugno, alle ore 17,53, dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma, di magnitudo attualmente stimata 1.7, è stato localizzato a circa 1,8 chilometri di profondità, con epicentro nei pressi di via Vecchia San Gennaro a Pozzuoli. Non risultano al momento danni a cose o persone. La situazione resta attentamente monitorata dall'Osservatorio Vesuviano, attraverso una fitta rete di sensori distribuiti sul territorio flegreo.

Il Comune di Pozzuoli: "Accompagnato da boato"

Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha avvisato la cittadinanza dell'accaduto. In una nota, il Comune afferma che "l’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 1.7 ± 0.3, localizzato nei pressi di via Vecchia San Gennaro. Il sisma si è prodotto alle ore 17:53 locale del 11/06/2026 (UTC 15:53 del 11/06/2026), alla profondità di 1,8 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro".

Per eventuali segnalazioni di danni o disagi l'invito del Comune è a chiamare i seguenti numeri:

Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891

Protezione Civile: 081/18894400

Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei.