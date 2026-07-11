Ragazza 25enne morsa in faccia da pitbull a Casoria (Napoli) per proteggere il suo bassotto

Una ragazza di 25 anni è stata morsa al volto da un pitbull per difendere il suo bassotto. L’aggressione in un parco pubblico. Soccorsa da 118 e dalla Polizia Locale, guidata dal Comandante Pasquale Pugliese.

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Una ragazza di 25 anni è stata morsa al volto da un pitbull per difendere il suo cane bassotto. L'aggressione è avvenuta a Casoria, città dell'area nord di Napoli, giovedì scorso, 9 luglio, attorno alle 18,30. La giovane, residente a Casoria, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è stata poi soccorsa dal personale del 118 dell'Asl Napoli 2 Nord e dagli agenti della Polizia Locale, diretti dal Comandante Pasquale Pugliese.

La ragazza ferita per proteggere il suo cane

La 25enne, secondo quanto ricostruito, il tardo pomeriggio di giovedì, si trovava in compagnia del suo bassotto nei giardinetti di via Mauro Calvanese, a pochi passi dal comando dei caschi bianchi, dove c'è un'area per lo sgambettamento dei cani. All'interno dell'area c'era anche un'altra signora con un pitbull. Il pitbull ad un certo punto, per motivi ancora in corso di accertamento, sarebbe riuscito a staccare il gancio al quale era legato il suo guinzaglio e ad avvenarsi sul cagnolino. La giovane ha capito subito cosa stesse accadendo e si è gettata a terra per difendere il proprio cane, al quale ha fatto scudo col suo corpo. Il pitbull, secondo quanto ricostruito, avrebbe prima girato in circolo, poi si sarebbe scagliato sulla ragazza e le avrebbe dato un morso al volto. La 25enne ha riportato ferite a sopracciglio, naso e zigomo.

La 25enne trasportata all'ospedale di Frattamaggiore

Sul posto sono arrivati, come detto, i sanitari del 118, con un'ambulanza, che hanno prestato le prime cure mediche alla 25enne ferita. Quest'ultima è stata poi portata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, dove è stata medicata ed ha ricevuto un punto di sutura ed una prognosi di 3 giorni per la guarigione. La Polizia Locale quando è arrivata sul posto ha trovato la ragazza ferita e la signora padrona del pitbull. Quest'ultima è stata sentita. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze e ricostruito i fatti. Sul posto è arrivata anche l'Asl Veterinaria che avrebbe verificato che il pitbull era in regola e presentava il microchip. Gli investigatori indagano ad ogni modo per verificare l'eventuale omessa custodia.