Scontro auto-scooter sull’Aversana, ragazza 25enne resta ferita: ricoverata a Salerno

Incidente stradale sulla Aversana, coinvolti un’auto e un motorino. Ferita 25enne: ricoverata al Ruggi di Salerno.

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Un incidente stradale si è verificato sulla strada Aversana, in corrispondenza del tratto di via Marco Polo, a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Nell'impatto tra un'auto e uno scooter, è rimasta ferita una ragazza di 25 anni che era a bordo del mezzo a due ruote. La giovane è stata sbalzata dal sellino, cadendo rovinosamente sull'asfalto e riportando lesioni e contusioni. Il sinistro è avvenuto nella giornata di ieri, domenica 14 giugno, attorno a mezzogiorno. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con le forze dell'ordine e l'ambulanza della Vopi, l'associazione Volontari Pronto Intervento, allertata dal centralino del 118 dell'Asl di Salerno.

Secondo le prime ricostruzioni, i due veicoli percorrevano via Marco Polo, quando, per motivi in corso di accertamento, si sarebbero improvvisamente scontrati. Ad avere la peggio, la giovane motociclista che è caduta a terra, riportando un trauma alla spalla. La ragazza è stata medicata direttamente sul posto dal personale sanitario intervenuto. La 25enne, dopo aver ricevuto le prime cure mediche del caso, è stata stabilizzata, immobilizzata e imbarellata e quindi trasportata d'urgenza al pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio-Ruggi d'Aragona di Salerno per eventuali ulteriori accertamenti.

Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per avere ulteriori elementi utili a capire cosa sia accaduto. A seguito dell'incidente, il traffico nella zona ha subito dei rallentamenti, per consentire le operazioni di soccorso. Illesi, invece, i passeggeri dell'altra vettura coinvolti nell'incidente.