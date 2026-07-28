Incidente a Salerno, 2 feriti per scontro tra auto: una si ribalta

Incidente stradale in viale Giuseppe Verdi.

Incidente in viale Giuseppe Verdi a Salerno / Fanpage.it

Incidente stradale a Salerno oggi pomeriggio, martedì 28 luglio. Due auto si sono scontrate in viale Giuseppe Verdi attorno alle 18,00. Una delle vetture si è ribaltata, finendo la sua corsa capovolta sul tettuccio e contro un muro perimetrale. L'altra, invece, è finita in una traversa. Le due persone rimaste coinvolte nello schianto sono state soccorse dal personale sanitario delle ambulanze della Vopi, l'associazione volontari pronto intervento, e della Croce Bianca.

Entrambe sono state trasportate in ospedale, al Pronto soccorso del San Giovanni di Dio-Ruggi d'Aragona per le cure mediche del caso e gli ulteriori accertamenti clinici, necessari per scongiurare la presenza anche di traumi interni. I rilievi sull'incidente sono affidati agli agenti della Polizia Locale di Salerno che hanno raccolto le testimonianze per ricostruire la dinamica del sinistro. L'incidente ha provocato forti rallentamenti lungo la strada, per consentire le indagini e la rimozione dei veicoli. Per fortuna, sembra che i feriti non siano gravi. Mentre ingenti sono invece i danni alle due autovetture.

Un altro incidente a Pontecagnano

Un altro incidente stradale è avvenuto ieri in via Aldo Moro a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, ed ha visto l'intervento delle ambulanze Vopi inviate dall'Asl. Un ragazzo di 29 anni, nello specifico, è caduto dalla moto a causa del manto stradale bagnato. L'infortunato, policontuso, è stato soccorso con l’ambulanza della Vopi e trasportato all’Ospedale Ruggi di Salerno per gli accertamenti radiologici. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine per i rilievi.