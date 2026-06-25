Due ragazzi in monopattino senza casco sulla statale Domitiana ad Arco Felice verso la Tangenziale a Napoli

Due ragazzi percorrono la strada statale Domitiana in monopattino, senza casco. Ripresi all’altezza dello svincolo di Arco Felice, prima della tratta di competenza della Tangenziale di Napoli.

Due ragazzi in monopattino sulla Domitiana a Napoli

Due ragazzi sfrecciano in monopattino senza casco tra le auto sulla strada statale Domitiana che si collega alla Tangenziale di Napoli. Il video, ripreso da un automobilista, risale ad alcuni giorni fa, ripreso dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra) ed è subito diventato virale sui social. Nelle immagini si vedono i due giovani percorrere la Domitiana, strada di competenza di Anas, la società del gruppo Fs, sul margine destro della carreggiata, prima di imboccare lo svincolo di Arco Felice, nella zona di Pozzuoli. La stessa strada è frequentata da migliaia di auto ogni giorno dirette poi alla Tangenziale di Napoli, che arriva fino al capoluogo.

I due giovani ripresi in monopattino ad Arco Felice

Si tratta ovviamente di una pratica illegale e pericolosa. Il monopattino non può essere utilizzato sulle strade statali, non si può viaggiare in due e c'è l'obbligo di casco. Purtroppo, il fenomeno non è nuovo ed episodi del genere sono stati documentati negli scorsi mesi. Le forze dell'ordine, la Polstrada in particolare, pattugliano la rete stradale per prevenire e contrastare questo tipo di pratiche che oltre ad essere illegali mettono a rischio l'incolumità dei viaggiatori, a cominciare da chi conduce il monopattino.

Spesso questi conducenti incoscienti imboccano le strade statali, ma è accaduto anche in Tangenziale, per percorrere brevi tratti e uscire poco dopo. Questo non rende meno grave l'infrazione, ma è chiaramente più difficile individuare i trasgressori che impegnano la carreggiata per brevi tratti e una manciata di minuti. Controlli per frenare questo pericoloso fenomeno vengono effettuati anche dagli ausiliari di Anas e Tangenziale di Napoli.