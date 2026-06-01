Fermato sulla Tangenziale di Napoli: 70 kg di cozze e vongole senza documenti nel furgone

L’autista stava guidando col telefono in mano. Il controllo ha fatto emergere molluschi privi di tracciabilità e una patente già sospesa da Matera.

Lo fermano perché stava guidando con il telefono in mano sulla Tangenziale di Napoli. Quando gli agenti aprono il vano posteriore del furgone, trovano circa 70 kg di vongole veraci e cozze destinate alla vendita senza un solo documento di tracciabilità.

Il controllo è dei giorni scorsi ed è condotto dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, durante un servizio di vigilanza ordinaria sul tratto tangenziale. L'infrazione iniziale, ovvero uso del cellulare alla guida, si trasforma rapidamente in qualcosa di più complesso.

La merce, priva della documentazione prescritta dalla normativa sulla sicurezza alimentare, fa scattare l'intervento del personale specializzato dell'ASL Napoli 1 Centro. Il motivo non è solo burocratico: in vigore ci sono misure urgenti per il contenimento del rischio di contagio da epatite A, è recente l'innalzamento di casi in Campania, e i molluschi bivalve – vongole e cozze in testa – sono tra gli alimenti a più alto rischio se non tracciati e controllati.

Una parte dei 70 kg viene campionata per le analisi di laboratorio. Il resto è distrutto sul posto. Ma non è finita. Dagli accertamenti successivi emerge un ulteriore problema a carico del conducente: a suo nome risulta un rintraccio per notifica relativo a un decreto di sospensione della patente già emesso dall'Ufficio Territoriale del Governo di Matera. Un documento che non aveva mai raggiunto l'interessato — e che ora lo raggiunge sulla Tangenziale di Napoli. Il bilancio finale per il conducente è pesante: sanzione per uso del cellulare alla guida, decurtazione di 5 punti dalla patente e ritiro immediato del documento. La sospensione prevista va da un minimo di 15 giorni fino a 3 mesi. I campioni prelevati dall'ASL sono ora in attesa di analisi. I risultati stabiliranno se quei molluschi, oltre a essere fuori norma sul piano amministrativo, presentassero anche rischi concreti per la salute.