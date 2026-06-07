I funerali di Immacolata Panico, morta a 22 anni al Centro Direzionale, nella chiesa di Pomigliano d’Arco

Si terranno a Pomigliano d’Arco domani, lunedì 8 giugno, i funerali di Immacolata Panico, la ragazza di 22 anni trovata senza vita il 1 giugno al Centro Direzionale di Napoli. Esequie nella chiesa di San Felice.

Immacolata Panico

Lutto a Pomigliano d'Arco per la morte di Immacolata Panico, la ragazza di 22 anni ritrovata senza vita lunedì scorso, 1 giugno, al Centro Direzionale di Napoli. Domani, lunedì 8 giugno, nel comune vesuviano si terranno i funerali della giovane, la cui vita si è spezzata troppo presto. Un episodio che ha scosso tutta la comunità del Napoletano, che si è stretta alla famiglia in questo momento di profondo dolore. La camera ardente, come riporta l'annuncio funebre pubblicato, sarà presso la Casa Funeraria Domus De Falco, a partire dalle ore 11,00 di oggi, domenica 7 giugno, fino alle 8,30 di domani. Subito dopo partirà il corteo funebre per raggiungere la Chiesa San Felice, dove alle 9,30 sarà celebrata la messa per i funerali e l'ultimo saluto alla giovane.

La ragazza era scomparsa la mattina di domenica scorsa, 31 maggio. I familiari, preoccupati perché non ricevevano più sue notizie, avevano sporto denuncia per la scomparsa ed erano partite le ricerche dei carabinieri, coordinate dalla Prefettura di Napoli. Il corpo della ragazza è stato poi ritrovato al Centro Direzionale di Napoli il giorno dopo, nei pressi di un grattacielo dell'Isola B8, nella zona residenziale del Centro Direzionale, non quella destinata ad uffici. Poco distante c'era anche la sua auto, una Lancia Y. Sono occorse alcune ore per l'identificazione. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche polizia, polizia locale, vigili del fuoco e ambulanze. Subito si è compresa la gravità della situazione e sono stati informati i familiari.

Il Comune di Pomigliano d'Arco, in una nota, aveva espresso il cordoglio per la tragedia avvenuta. "La tragica scomparsa di Imma – scriveva l'Ente – appena 22 anni, lascia un vuoto immenso e un profondo senso di tristezza nell’intera comunità cittadina. In questo momento così difficile, l’Amministrazione comunale e tutta la Città esprimono la più sincera vicinanza ai suoi familiari, agli amici e a tutte le persone che le hanno voluto bene. Ci sono notizie che lasciano senza parole. Di fronte a un dolore così grande, resta soltanto il silenzio rispettoso di una comunità che si raccoglie attorno a una famiglia colpita da una perdita incolmabile. Giungano ai suoi cari sentimenti di profondo cordoglio e un abbraccio affettuoso, nella speranza che possano trovare la forza necessaria per affrontare questo momento di immensa sofferenza".