Uomo ritrovato morto al Centro Direzionale di Napoli, vicino uno zainetto

Corpo senza vita di un uomo trovato al Centro Direzionale di Napoli. Sul posto le forze dell’ordine e il 118.

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato al Centro Direzionale di Napoli, nei pressi dell'Isola G1. Vicino anche uno zainetto nero. Non è chiaro cosa sia accaduto né quale possa essere la causa della morte. Non si esclude che possa essere precipitato da uno dei grattacieli e che possa essersi trattato di un gesto volontario. Sul posto le forze dell'ordine, l'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. La salma è stata coperta con un telo. L'area è stata transennata ed interdetta dalle forze dell'ordine, mentre si attende l'arrivo del pm di turno. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso della persona.

L'identità del deceduto è ancora in corso di identificazione. Gli investigatori stanno eseguendo i rilievi e raccogliendo le testimonianze, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza.