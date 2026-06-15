Bud Spencer avrà un maxi-murale al Centro Direzionale di Napoli, omaggio per i 10 anni dalla scomparsa

L’attore Bud Spencer, nome d’arte di Carlo Pedersoli, avrà un murale sulla facciata della Stazione Centro Direzionale di Napoli.

Bud Spencer

Bud Spencer avrà un maxi-murale sulla facciata della stazione Centro Direzionale della metro Linea 1 di Napoli. L'omaggio all'attore napoletano, al secolo Carlo Pedersoli, arriva per l'anniversario dei 10 anni della scomparsa, avvenuta il 27 giugno del 2016. Il murale, che sarà realizzato dallo street artist Corrado Teso, sarà presentato martedì mattina, 16 giugno, al Maschio Angioino, alla presenza dei familiari di Bud. L'iniziativa è stata promossa dal consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais (Fi), da sempre legato alla memoria del popolare attore, protagonista degli spaghetti western alla pasta e fagioli, assieme ad un'altra icona del cinema internazionale, Terence Hill, con il quale ha fatto a lungo coppia. Sostenitore economici dell'opera d'arte Gianfranco Librandi e Gaetano Giudice.

Bud Spencer, in realtà, ha già un murale a Napoli, che si trova ai Quartieri Spagnoli, realizzato nel 2018. L'attore nacque al borgo Santa Lucia, sul lungomare di Napoli il 31 ottobre 1929, in via Generale Orsini 40. Un palazzo che si trova in corrispondenza di via Nazario Sauro, dove ha vissuto anche Luciano De Crescenzo. Sembra passato molto meno tempo, e invece sono trascorsi già 10 anni dalla scomparsa di Carlo Pedersoli, da tutti conosciuto come Bud Spencer, prima grande campione di nuoto e poi celebre attore di film, soprattutto commedie western, girati soprattutto insieme all'amico Terence Hill. Napoletano ‘fino al midollo' e fiero di esserlo – famosa una sua intervista a una tv tedesca in cui affermò: "Io non sono italiano, sono napoletano". All'indimenticato attore sono stati dedicati anche dei dolci, ornati con la lettera "B" di Bud.

Il ricordo di Bud al Maschio Angioino il 16 giugno

Nel decimo anniversario della scomparsa, il Comune rende omaggio alla memoria di Bud Spencer. Domani, martedì 16 giugno alle ore 11.45, nella Sala della Loggia del Maschio Angioino, sarà presentato il progetto “Un murale per Bud”. All’incontro interverranno: l’assessora al Turismo e alle Attività produttive, Teresa Armato; l’assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, Edoardo Cosenza; il coordinatore delle Politiche culturali, Sergio Locoratolo; il delegato del Sindaco per la musica, il cinema e l’audiovisivo, Ferdinando Tozzi; il consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais, promotore dell’iniziativa; il direttore di Rai Documentari, Luigi De Plavignano; l’artista Corrado Teso. Nel corso dell’incontro, ai familiari dell’attore sarà consegnata una medaglia del Comune quale segno di gratitudine della città. L’opera, firmata da Corrado Teso, sorgerà al Centro Direzionale ed è stata concepita per rendere omaggio alla figura dell’attore e alla sua eredità artistica e umana.