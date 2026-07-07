Maxi-sequestro di droga a Napoli, 100 kg di cocaina nascosti in un tir al Centro Direzionale: valgono 7 milioni

Sequestrati dalla Guardia di Finanza 113 kg di cocaina nascosti in una autocisterna. La scoperta sulla SS162 nei pressi del Centro Direzionale di Napoli.

La droga nascosta in una autocisterna

Maxi-sequestro di droga sulla strada statale 162, nei pressi del Centro Direzionale di Napoli. Scoperti 113 chilogrammi di cocaina. Una montagna di panetti, avvolti in involucri neri. Erano nascosti all'interno di una auto-cisterna, fermata durante un controllo dalla Guardia di Finanza. Valgono 7 milioni di euro. Secondo gli investigatori, la droga sarebbe stata destinata ad alimentare le piazze di spaccio partenopee. Uno dei business più lucrativi della camorra nel capoluogo. Nei guai il camionista. L'uomo, un cittadino di nazionalità lituana, è stato arrestato dai finanzieri per traffico di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, come detto, sono 113 i chilogrammi di cocaina trovati dalla Guardia di Finanza a Napoli in alcune intercapedini ricavate in un'autocisterna sottoposta a controllo sulla strada statale 162, nei pressi del Centro Direzionale. La droga avrebbero fruttato alla camorra circa 7 milioni di euro. I panetti di coca, 103 nel complesso, erano nascosti all'interno di intercapedini nella cisterna del tir. I baschi verdi del Gruppo Pronto Impiego Napoli si sono insospettiti poiché l'autocisterna adibita al trasporto di merce alimentare, da una prima analisi, sembrava fosse completamente vuota.

A quel punto sono scattati controlli approfonditi anche all'interno del mezzo, passato al setaccio, anche con l'ausilio dei vigili del fuoco. Sono state così scoperte una serie di intercapedini nascoste sulla parte superiore della cisterna dove era stata sistemata la sostanza stupefacente, suddivisa meticolosamente in panetti di circa un chilo ciascuno. Sia la droga che il mezzo di trasporto sono stati sequestrati. Per il conducente lituano, invece, si sono spalancate le porte della casa circondariale di Napoli-Poggioreale. L'uomo è stato condotto nel carcere napoletano, dove resterà in attesa dell'udienza di convalida del gip dell'arresto in flagranza.

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