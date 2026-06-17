Lutto all’ospedale Pascale di Napoli: morta Dora Testa, storica dipendente

È stato proprio l’ospedale partenopeo, attraverso un post sui social, ad annunciare la morte di Dora Testa, dipendente dell’Ufficio Personale.

Dora Testa

Un lutto ha colpito l'ospedale Pascale di Napoli, l'Istituto Tumori del capoluogo campano: è morta Dora Testa, storica dipendente dell'Ufficio Personale del nosocomio partenopeo. È stato proprio l'ospedale, con un toccante post pubblicato sui canali social ufficiali, a dare la notizia della scomparsa di Dora Testa, che viene definita una "donna riservata e generosa". Nel post si legge: "Dora Testa ha dedicato la propria esistenza alla cura e al sostegno delle persone a lei più care, distinguendosi per il suo profondo senso del dovere, l'altruismo e la costante attenzione verso gli altri".

"Nel corso della sua lunga attività lavorativa – si legge ancora nel messaggio pubblicato dall'ospedale – ha rappresentato un punto di riferimento per colleghi e collaboratori, grazie alla professionalità e alla disponibilità che ne hanno contraddistinto l'operato. La sua presenza significativa lascia un segno nella vita dell'Istituto e in quanti hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarla". Il messaggio, poi, si conclude: "Il ricordo di Dora resterà legato ai valori di dedizione, serietà e umanità che hanno caratterizzato il suo percorso personale e professionale. L'Istituto Pascale esprime le più sentite condoglianze e la propria vicinanza alla famiglia, condividendone il dolore per questa grave perdita".