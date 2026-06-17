Lutto all’ospedale Pascale di Napoli: morta Dora Testa, storica dipendente
Un lutto ha colpito l'ospedale Pascale di Napoli, l'Istituto Tumori del capoluogo campano: è morta Dora Testa, storica dipendente dell'Ufficio Personale del nosocomio partenopeo. È stato proprio l'ospedale, con un toccante post pubblicato sui canali social ufficiali, a dare la notizia della scomparsa di Dora Testa, che viene definita una "donna riservata e generosa". Nel post si legge: "Dora Testa ha dedicato la propria esistenza alla cura e al sostegno delle persone a lei più care, distinguendosi per il suo profondo senso del dovere, l'altruismo e la costante attenzione verso gli altri".
"Nel corso della sua lunga attività lavorativa – si legge ancora nel messaggio pubblicato dall'ospedale – ha rappresentato un punto di riferimento per colleghi e collaboratori, grazie alla professionalità e alla disponibilità che ne hanno contraddistinto l'operato. La sua presenza significativa lascia un segno nella vita dell'Istituto e in quanti hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarla". Il messaggio, poi, si conclude: "Il ricordo di Dora resterà legato ai valori di dedizione, serietà e umanità che hanno caratterizzato il suo percorso personale e professionale. L'Istituto Pascale esprime le più sentite condoglianze e la propria vicinanza alla famiglia, condividendone il dolore per questa grave perdita".