Morto il dottor Silvestro Volpe, primario di Immunoematologia: lutto all’ospedale di Avellino

In una nota, l’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino ha espresso il cordoglio per la morte del dottor Silvestro Volpe.

Il dottor Silvestro Volpe

L'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino piange la morte del dottor Silvestro Volpe, direttore dell’Unità operativa di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale e direttore del Dipartimento Onco-Ematologico, morto oggi, lunedì 20 luglio: aveva 68 anni. In una noto, il nosocomio irpino ha voluto esprimere il suo cordoglio per l'improvvisa e prematura scomparsa dello stimato ematologo. "La Direzione strategica, i colleghi e tutto il personale si stringono con affetto e partecipazione alla famiglia, condividendone il dolore per una perdita tanto improvvisa quanto difficile da accettare" si legge nella nota.

"Professionista di riconosciuto valore – si legge ancora nella nota dell'ospedale Moscati – Volpe ha diretto per anni il Simt dell’Azienda con competenza, rigore, equilibrio e straordinario senso del dovere, contribuendo in maniera determinante alla sua crescita e al consolidamento di un’attività essenziale per l’intero sistema sanitario provinciale e regionale. Nel corso della sua lunga carriera è stato anche direttore del Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale Campania Nord, ricoprendo sempre gli incarichi con autorevolezza, competenza e spirito di servizio".

"La sua scomparsa lascia un vuoto enorme, umano e professionale. Al Moscati resteranno il ricordo di una persona perbene, disponibile e generosa, l’esempio di un medico profondamente legato alla propria professione, e l’eredità di un lavoro svolto ogni giorno con serietà, dedizione e passione" ha fatto sapere ancora il nosocomio.

Parole di cordoglio sono arrivate anche dal direttore generale dell'ospedale Moscati, Germano Perito, che ha dichiarato: "Con Silvestro Volpe perdiamo un professionista di altissimo profilo e, soprattutto, una persona di straordinario valore umano, Ha servito questa Azienda e l’intera comunità con competenza, discrezione e un senso del dovere fuori dal comune. La sua improvvisa scomparsa addolora profondamente e lascia un vuoto difficilmente colmabile. Alla famiglia giungano la vicinanza e l’abbraccio commosso di tutta la Direzione strategica e dell’intera comunità del suo tanto caro ospedale Moscati".

Il dottor Silvestro Volpe proveniva da una famiglia di stimati ematologi irpini. Lo zio, Ettore Volpe, fondatore del reparto di Ematologia dell'ospedale Moscati di Avellino, è deceduto nel 2022 a causa del Covid-19; il dottor Antonio Volpe, figlio di Ettore e cugino di Silvestro, anche lui stimato ematologo del Moscati, è invece scomparso prematuramente nel 2025 a 59 anni.