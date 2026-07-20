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Tre minorenni aggrediti nella Piazzetta de L’Orientale, uno accoltellato alla coscia

Tre minori aggrediti, uno accoltellato ad una coscia, e portati all’ospedale Pellegrini: è il bilancio di un sabato sera di sangue in Centro Storico a Napoli.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
Immagine di repertorio
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Un sabato sera di sangue quello passato in Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, conosciuto anche come Piazzetta L'Orientale e Largo Giusso, per la presenza della storica sede dell'università partenopea. Come apprende Fanpage.it da fonti investigative, tre minori sono stati aggrediti da alcuni coetanei per futili motivi, ed uno di loro è stato anche accoltellato ad una coscia. Tutti e tre i minori sono stati portati al Vecchio Pellegrini in via Portamedina alla Pignasecca, nel cuore di Montesanto. Sulla vicenda indaga il Commissariato di Polizia Napoli – Decumani.

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