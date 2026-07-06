Fumi anomali dalle navi nei porti di Napoli e Salerno: presentati due esposti

Due esposti sono stati presentati a Napoli e Salerno all’Arpa Campania e alle Capitanerie di Porto per i troppi fumi presenti nei due scali marittimi.

Il porto di Napoli (Immagine di repertorio)

Troppi fumi, anomali, rilasciati dalle navi ormeggiate o in manovra nei porti di Napoli e Salerno: per capire a cosa siano dovuti e soprattutto la loro pericolosità, nella mattinata di oggi, lunedì 6 luglio, sono stati presentati due esposti, nelle due città, sia all'Arpa Campania – l'Agenzia regionale per la protezione ambientale – sia alle due Capitanerie di Porto.

A Napoli, l'esposto per emissioni anomale di fumi è stato presentato da Gianfranco Nappi ed è stato deliberato dal Coordinamento regionale del Movimento Rigenera Campania; a Salerno, invece, l'esposto è stato firmato da Rosa Carafa, presidentessa della sezione cittadina dell'associazione Italia Nostra e da Mariateresa Imparato, presidentessa di Legambiente Campania.

Entrambi gli esposti, a cui è stata allegata un'ampia documentazione fotografica e video, sono stati presentati questa mattina durante una conferenza stampa che si è tenuta a Salerno e sono stati inviati, per conoscenza, ai sindaci di Napoli e Salerno, Gaetano Manfredi e . Negli esposti si evidenzia il colore nero, grigiastro o giallastro dei fumi e si fa notare che la maggior parte della concentrazione è coincisa con l'ormeggio delle navi nei porti oppure in fase di manovra di ingresso o uscita, propagandosi poi verso le città, con potenziale danno alla salute pubblica e alla qualità dell'aria.