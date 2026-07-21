Morta Angela Jodice 9 mesi dopo il marito Mimmo, Napoli perde un’altra maestra d’arte e fotografia

Morta Angela Jodice, artista e moglie di Mimmo: insieme erano due grandi maestri di fotografia. Aveva 89 anni. Lutto nel mondo della cultura a Napoli.

Angela e Mimmo Jodice

Addio ad Angela Salomone, artista, donna di cultura, moglie di Mimmo Jodice, considerato tra i più grandi artisti del ‘900. Insieme erano considerati una coppia di maestri della fotografia. Una vita insieme, per oltre 60anni. Angela è morta oggi, all'età di 89 anni, a 9 mesi dalla scomparsa del marito, avvenuta lo scorso 28 ottobre. "Bella, simpatica, affascinante, con un'energia travolgente. Ti abbracciava sempre con trasporto e mai "pe' fa' vede'…", la ricordano commossi amici e conoscenti. Nonostante la fama internazionale, Mimmo e Angela Jodice avevano deciso di non lasciare Napoli, ma di continuare nel capoluogo partenopeo la loro attività artistica. Insieme hanno inaugurato grandi opere d'arte pubbliche, partecipato ad incontri culturali, animato convegni e conferenze.

Unanime il cordoglio da parte del mondo istituzionale nazionale e cittadino. "Chi ha avuto la fortuna di conoscerla – scrive il ministro della Cultura, Alessandro Giuli – sa che Angela Salomone non era, banalmente, la moglie di un grande artista della fotografia come Mimmo Jodice. Angela è stata una presenza preziosa e una protagonista vivace nella rete di relazioni culturali di un'indimenticabile stagione, durante la quale la fotografia italiana ha saputo aprirsi al mondo e attrarre le più significative intelligenze e forme di creatività nei luoghi del cuore di Napoli e del Mediterraneo. Alla famiglia di Angela e Mimmo rivolgo il mio pensiero di affettuoso cordoglio e quello del ministero che rappresento". Anche il sindaco Gaetano Manfredi ha espresso il dolore per la scomparsa, a nome della città e del Municipio.