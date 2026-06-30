Soccavo invasa dalle discariche abusive di rifiuti, gettati anche divani in strada: protesta dei consiglieri

Vertice in Comune con i consigliere della IX Municipalità di Soccavo-Pianura e l’assessore Santagada. Piano contro le discariche illegali di rifiuti.

Una discarica di rifiuti a Soccavo / Fanpage.it

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Discariche di rifiuti abusive, sversamenti illegali a tutte le ore a Soccavo, quartiere dell'area nord di Napoli. Gettati in strada anche divani, i mobili e gli scarti delle ristrutturazioni negli appartamenti. I cittadini non ce la fanno più, tanto che questa mattina i consiglieri della IX Municipalità di Soccavo-Pianura si sono recati al consiglio comunale di Napoli, in via Verdi, per chiedere un incontro urgente con l'assessore all'Igiene Urbana, Vincenzo Santagada e i responsabili di Asìa Napoli. Al vertice si è poi unito anche il consigliere comunale Roberto Minopoli.

Il vertice al Comune con l'assessore Santagada

"Le strade maggiormente interessate – racconta Roberto Bianchimani – sono via strada comunale Cinthia, via Padula, via Ancona, via masseria grande, via Brancaccio, via Monti, via Tertulliano, via Livio Andronico. Ma anche altre. Abbiamo chiesto al Comune una task force che possa occuparsi dei controlli su questi sversamenti illegali. Questi siti vanno censiti e mappati, in alcuni casi sono discariche permanenti. Dopo la rimozione si riformano in pochi giorni. Alcuni anni fa le operazioni interforze diedero dei risultati significativi, sarebbe importante se potessero essere ripetute".

L'amministrazione comunale, dopo l'incontro con i consiglieri municipali, si è impegnata ad affrontare il problema, assicurando un intervento ad ampio raggio per migliorare la vivibilità di tutto il quartiere. "Ci auguriamo che siano intraprese azioni decisive per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti sulle strade pubbliche – conclude Bianchimani – che oltre ad aumentare il degrado, pone anche problemi di salute pubblica".

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