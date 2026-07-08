Claudio Bisio cittadino onorario di Castellabate durante le riprese di Bentornati al Sud

Il Comune ha scelto di omaggiare l’attore dopo il grande successo di Benvenuti al Sud. In questi giorni in corso le riprese di Bentornati al Sud, terzo capitolo.

Bisio durante Benvenuti al Sud

Il Comune di Castellabate ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria all'attore Claudio Bisio: la cerimonia istituzionale è in programma sabato 11 luglio alle ore 20.30, al Castello dell'Abate che si trova in città. "Con questo prestigioso riconoscimento, l'Amministrazione Comunale intende rendere omaggio a un artista che, attraverso la sua straordinaria interpretazione di Alberto Colombo nel film Benvenuti al Sud, è entrato nel cuore della comunità e ha contribuito in maniera determinante a promuovere l'immagine del borgo ben oltre i confini nazionali", si legge nella nota del Comune.

In questi giorni sono in corso le riprese del terzo capitolo della serie, iniziata con Benvenuti al Sud (adattamento del film francese Giù al Nord) e proseguita poi con il sequel "Benvenuti al Nord". Ora, il terzo capitolo "Bentornati al Sud" promette di chiudere il cerchio di avventure iniziato con lo scalcinato trasferimento di Alberto Colombo (Claudio Bisio) al Sud e alla sua amicizia con Mattia Volpe (Alessandro Siani), a sua volta "vittima" di un trasferimento a Milano nel sequel. E ora per Bisio anche il riconoscimento della cittadinanza onoraria di Castellabate, cittadina dove è stato ambientato il primo film e dove si tornerà per questo terzo capitolo attualmente in produsione.

"Il legame tra Claudio Bisio e Castellabate non si è esaurito con il successo di Benvenuti al Sud", ha aggiunto ancora il Comune, "Negli anni si è consolidato attraverso un rapporto autentico di stima, affetto e vicinanza con la comunità locale, fino al ritorno in queste ultime settimane sul set di Bentornati al Sud". Per l'uscita c'è da attendere ancora un po', ma la data è già pronta: il 25 dicembre 2026, distribuito da Medusa Film al cinema.