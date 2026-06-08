Iniziate a Castellabate le riprese di Bentornati al Sud, con Alessandro Siani e Claudio Bisio

Sono iniziate oggi a Castellabate le riprese di Bentornati al Sud, terzo capitolo della saga iniziata nel 2010 e firmata da Luca Miniero.

Al via le riprese di Bentornati al Sud

Sono partite oggi, lunedì 8 giugno, le riprese di Bentornati al Sud, il terzo film della serie del regista Luca Miniero. Nel cast presenti di nuovo Alessandro Siani e Claudio Bisio, che hanno curato anche la sceneggiatura assieme al regista, oltre ad Angela Finocchiaro, Nando Paone, Giacomo Rizzo e con la partecipazione straordinaria di Valentina Lodovini.

Dopo 14 anni, dunque, arriva il terzo capitolo della serie iniziata nel 2010, quando Luca Miniero riadattò per il cinema italiano il film francese Giù al Nord (Bienvenue chez les Ch'tis) del 2008, dove il protagonista Dany Boon (che in Benvenuti al Sud riapparirà come cameo nelle Poste, in un memorabile sketch di incomprensioni con Scapece), finisce dalla Provenza nel freddo nord della Francia, sfidando gli stereotipi tipici del posto: in Italia, dove il trasferimento era al contrario (dalla provincia di Milano al Cilento), il titolo scelto fu quello di Benvenuti al Sud. Nel 2012, invece, lo stesso Miniero portò un sequel come Benvenuti al Nord, stavolta tutto italiano. Ed ora, 14 anni dopo, ecco in arrivo il terzo capitolo, Bentornati al Sud, sulla cui trama per ora vige il totale riserbo da parte di tutti.

A Castellabate, intanto, per consentire lo svolgimento delle attività cinematografiche, "con Ordinanza del Comando di Polizia Municipale è stata disposta una regolamentazione temporanea della viabilità, con possibili rallentamenti e disagi alla circolazione lungo la SP61 e nelle strade limitrofe, nel periodo dall'8 al 13 giugno", fa sapere il Comune. "Invitiamo cittadini, residenti e visitatori a collaborare, seguendo la segnaletica temporanea e le indicazioni del personale preposto", spiegano in una nota, "Siamo certi che, grazie alla collaborazione di tutti, questa esperienza rappresenterà un motivo di orgoglio per l'intera comunità e un'ulteriore opportunità di promozione del nostro territorio", spiegano che nei prossimi giorni seguiranno aggiornamenti su altre strade e vie interessate.