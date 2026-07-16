Bentornati al Sud, finite le riprese a Castellabate: “Ci vediamo al cinema il 25 dicembre”

Concluse le riprese di Bentornati al Sud, il film sarà nelle sale il 25 dicembre. Il Comune di Castellabate: “Grazie di cuori alla produzione, al cast, a tutti”

L'ultimo ciak per Bentornati al Sud a Castellabate

Dopo circa 40 giorni di riprese, cala il sipario a Castellabate su "Bentornati al Sud", ultimo capitolo della fortunata trilogia nata dal remake del film francese "Giù al Nord" e che è diventata un cult della cinematografia italiana. Ora l'attesa è tutta per il 25 dicembre, il giorno di Natale in cui il film farà il suo esordio nelle sale e si sottoporrà al supremo giudizio del pubblico.

Tornano quindi Claudio Bisio nei panni di Alberto Colombo, Alessandro Siani in quelli di Mattia Volpe e gran parte del cast storico (Valentina Lodovini, Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano e Nando Paone fra tutti) confermato. Tra i nuovi volti ci sarà Katie McGovern, nel ruolo di Ingrid, ma della trama in realtà si sa pochissimo, se non che Alberto Colombo è ormai in pensione, Maria si è consacrata all'estero, e che il figlio avuto con Mattia avrà 22 anni. Troppo poco, insomma: ma il trailer sarà presumibilmente rilasciato a breve.

"Dall’8 giugno al 14 luglio il nostro paese ha avuto l’opportunità di rivivere e ospitare il grande cinema a casa propria", ha commentato il Comune di Castellabate, "dopo settimane di lavoro, emozioni e tanta energia, salutiamo la troupe che ha scelto ancora una volta Castellabate come scenario di una nuova, straordinaria avventura cinematografica". La location, del resto, era stata il fulcro centrale del primo film, "Benvenuti al Sud" ed era comunque apparsa anche nel sequel "Benvenuti al Nord". Ora, a quanto pare, sarà di nuovo la location principale del film.

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Il Comune ha voluto ringraziare anche i cittadini stessi "per la pazienza e la collaborazione. Sappiamo che, in alcuni momenti, le riprese hanno comportato piccoli disagi e modifiche alla viabilità, ma il vostro spirito di accoglienza ha fatto, ancora una volta, la differenza. Grazie di cuore alla produzione, al cast, alla troupe e a tutti coloro che hanno lavorato con passione e professionalità. È stato un piacere avervi qui", conclude la nota, che rimanda poi al fatidico 25 dicembre, "quando ci ritroveremo tutti al cinema per rivivere sul grande schermo le emozioni di questa splendida esperienza".