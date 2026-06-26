La scaletta del concerto di Geolier allo Stadio Maradona di Napoli: l’ordine delle canzoni
Tutto pronto a Napoli per il triplo appuntamento con Geolier allo Stadio Maradona: 26, 27 e 28 giugno, tre date da tutto esaurito per Geolier che torna così a casa sua, come spiegato dallo stesso rapper sui suoi profili ufficiali. Si parte alle 21, ma già dal mattino centinaia di persona sfidano il sole e l'afa per essere davanti ai cancelli dello Stadio Maradona. Biglietti pressoché introvabili da mesi e fan giunti da ogni parte d'Italia come di consueto quando il rapper di Secondigliano si esibisce in concerto.
Dopo la tournée negli stadi, il rapper sarà protagonista di un mini-tour estivo che lo vedrà all'Ippodromo del Visarno di Firenze (2 luglio), all'Oversound Music Festival di Bari (4 luglio), in Piazzale Roma a Riccione (11 luglio) ed all'Arena dei Cedri di Santa Maria del Cedro (23 agosto).
La scaletta del concerto al Maradona di Napoli
Come di consueto, non è stata fornita una scaletta ufficiale dell'evento, ma i titoli delle canzoni sono pressoché identici a quelli delle ultime uscite. Bisognerà poi capire chi artista sia stato invitato a salire sul palco durante il concerto, per il consueto featuring. Massimo riserbo anche qui, ma tra i fan girano già tantissime voci di eventuali comparsate. Questa la scaletta eseguita a San Siro da Geolier:
- El Pibe de Oro
- Nu parl, nu sent, nu vec
- 081
- Me vulev fa ruoss
- Scumpar
- Capo
- 1H
- Si stat’ tu
- So Fly
- 2 secondi
- Che sole oggi
- Money
- L’ultima poesia
- X Caso (medley)
- M’ manc (medley)
- 2 giorni di fila (medley)
- Stelle
- Napoletano
- Mai per sempre
- Per sempre
- Chiagne (feat. Lazza)
- Moncler
- Fotografia
- Episodio d’amore
- Vogl sul a te (medley)
- Na catena (medley)
- Bad Bad Bad (feat. Shiva)
- Narcos
- Olè (feat. Kid Yugi)
- Amo ma chi t sap (feat. MV Killa)
- Cadillac (feat. MV Killa)
- Facil Facil
- Un ricco e un povero
- Canzone d’amore
- Il male che mi fai
- Campioni in Italia
- P Secondigliano
- Tutto è possibile
- Sonnambulo
- I p’ me, tu p’ te
- Finché non si muore
- Come vuoi
- A Napoli non piove
- Give You My Love