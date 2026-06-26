La scaletta del concerto di Geolier allo Stadio Maradona di Napoli: l’ordine delle canzoni

Tutto pronto a Napoli per i tre giorni di concerti di Geolier allo Stadio Maradona. Si parte alle 21, la scaletta con l’ordine delle canzoni.

Geolier

Tutto pronto a Napoli per il triplo appuntamento con Geolier allo Stadio Maradona: 26, 27 e 28 giugno, tre date da tutto esaurito per Geolier che torna così a casa sua, come spiegato dallo stesso rapper sui suoi profili ufficiali. Si parte alle 21, ma già dal mattino centinaia di persona sfidano il sole e l'afa per essere davanti ai cancelli dello Stadio Maradona. Biglietti pressoché introvabili da mesi e fan giunti da ogni parte d'Italia come di consueto quando il rapper di Secondigliano si esibisce in concerto.

Dopo la tournée negli stadi, il rapper sarà protagonista di un mini-tour estivo che lo vedrà all'Ippodromo del Visarno di Firenze (2 luglio), all'Oversound Music Festival di Bari (4 luglio), in Piazzale Roma a Riccione (11 luglio) ed all'Arena dei Cedri di Santa Maria del Cedro (23 agosto).

La scaletta del concerto al Maradona di Napoli

Come di consueto, non è stata fornita una scaletta ufficiale dell'evento, ma i titoli delle canzoni sono pressoché identici a quelli delle ultime uscite. Bisognerà poi capire chi artista sia stato invitato a salire sul palco durante il concerto, per il consueto featuring. Massimo riserbo anche qui, ma tra i fan girano già tantissime voci di eventuali comparsate. Questa la scaletta eseguita a San Siro da Geolier: