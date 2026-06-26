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La scaletta del concerto di Geolier allo Stadio Maradona di Napoli: l’ordine delle canzoni

Tutto pronto a Napoli per i tre giorni di concerti di Geolier allo Stadio Maradona. Si parte alle 21, la scaletta con l’ordine delle canzoni.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
Geolier
Geolier

Tutto pronto a Napoli per il triplo appuntamento con Geolier allo Stadio Maradona: 26, 27 e 28 giugno, tre date da tutto esaurito per Geolier che torna così a casa sua, come spiegato dallo stesso rapper sui suoi profili ufficiali. Si parte alle 21, ma già dal mattino centinaia di persona sfidano il sole e l'afa per essere davanti ai cancelli dello Stadio Maradona. Biglietti pressoché introvabili da mesi e fan giunti da ogni parte d'Italia come di consueto quando il rapper di Secondigliano si esibisce in concerto.

Dopo la tournée negli stadi, il rapper sarà protagonista di un mini-tour estivo che lo vedrà all'Ippodromo del Visarno di Firenze (2 luglio), all'Oversound Music Festival di Bari (4 luglio), in Piazzale Roma a Riccione (11 luglio) ed all'Arena dei Cedri di Santa Maria del Cedro (23 agosto).

La scaletta del concerto al Maradona di Napoli

Come di consueto, non è stata fornita una scaletta ufficiale dell'evento, ma i titoli delle canzoni sono pressoché identici a quelli delle ultime uscite. Bisognerà poi capire chi artista sia stato invitato a salire sul palco durante il concerto, per il consueto featuring. Massimo riserbo anche qui, ma tra i fan girano già tantissime voci di eventuali comparsate. Questa la scaletta eseguita a San Siro da Geolier:

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  • El Pibe de Oro
  • Nu parl, nu sent, nu vec
  • 081
  • Me vulev fa ruoss
  • Scumpar
  • Capo
  • 1H
  • Si stat’ tu
  • So Fly
  • 2 secondi
  • Che sole oggi
  • Money
  • L’ultima poesia
  • X Caso (medley)
  • M’ manc (medley)
  • 2 giorni di fila (medley)
  • Stelle
  • Napoletano
  • Mai per sempre
  • Per sempre
  • Chiagne (feat. Lazza)
  • Moncler
  • Fotografia
  • Episodio d’amore
  • Vogl sul a te (medley)
  • Na catena (medley)
  • Bad Bad Bad (feat. Shiva)
  • Narcos
  • Olè (feat. Kid Yugi)
  • Amo ma chi t sap (feat. MV Killa)
  • Cadillac (feat. MV Killa)
  • Facil Facil
  • Un ricco e un povero
  • Canzone d’amore
  • Il male che mi fai
  • Campioni in Italia
  • P Secondigliano
  • Tutto è possibile
  • Sonnambulo
  • I p’ me, tu p’ te
  • Finché non si muore
  • Come vuoi
  • A Napoli non piove
  • Give You My Love
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