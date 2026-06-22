Monica De Gennaro cittadina onoraria di Sant’Agnello: “Al Sud servono più impianti sportivi”

Moki ha ricordato che “i talenti possono nascere ovunque, ma hanno bisogno di impianti idonei. Investire nello sport significa investire nel futuro dei ragazzi”

Monica De Gennaro insignita dal sindaco di Sant’Agnello Antonino Coppola

Monica De Gennaro ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Sant'Agnello, nella penisola sorrentina. La pallavolista italiana, nata a Piano di Sorrento ma originaria proprio di Sant'Agnello, ha ricevuto targa e fiori dal sindaco Antonino Coppola, come riconoscimento per i risultati straordinari ottenuti in carriera che hanno reso famosa anche la cittadina della penisola sorrentina. Monica De Gennaro, conosciuta anche come Moki, ha infatti vinto praticamente tutto: 9 scudetti, 8 coppe Italia, 9 supercoppe, 3 Champions League, 3 Mondiali per Club, ma anche un oro olimpico, 1 mondiale, 1 europeo, 3 Nations League, 1 coppa del mondo ed uno stuolo di trofei individuali.

"Consegniamo simbolicamente", ha spiegato il sindaco Antonino Coppola, "le chiavi della nostra cittadina ad una grande atleta, entrata nella storia dell’Italia e della nostra terra. Nel corso di una carriera leggendaria, la nostra Moki ha saputo interpretare i valori dello sport nella forma più pura, incarnandoli con umiltà, dedizione e spirito di sacrificio". L'atleta sorrentina ha poi ricordato ai cronisti presenti che proprio in questa città "ho scoperto la pallavolo, resta il luogo dei miei affetti e delle emozioni più autentiche. Sono stati anni bellissimi, ed è probabilmente lì che ho imparato per la prima volta cosa significa fare squadra", sottolineando anche che "al Sud servono società importanti che facciano da punto di riferimento per i tantissimi ragazzi e ragazze che praticano questo sport. I talenti possono nascere ovunque, ma per crescere hanno bisogno di impianti idonei, organizzazione e società solide alle spalle. Investire nello sport significa, a tutti gli effetti, investire nel futuro dei ragazzi".