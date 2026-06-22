Monica De Gennaro cittadina onoraria di Sant’Agnello: “Al Sud servono più impianti sportivi”
Monica De Gennaro ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Sant'Agnello, nella penisola sorrentina. La pallavolista italiana, nata a Piano di Sorrento ma originaria proprio di Sant'Agnello, ha ricevuto targa e fiori dal sindaco Antonino Coppola, come riconoscimento per i risultati straordinari ottenuti in carriera che hanno reso famosa anche la cittadina della penisola sorrentina. Monica De Gennaro, conosciuta anche come Moki, ha infatti vinto praticamente tutto: 9 scudetti, 8 coppe Italia, 9 supercoppe, 3 Champions League, 3 Mondiali per Club, ma anche un oro olimpico, 1 mondiale, 1 europeo, 3 Nations League, 1 coppa del mondo ed uno stuolo di trofei individuali.
"Consegniamo simbolicamente", ha spiegato il sindaco Antonino Coppola, "le chiavi della nostra cittadina ad una grande atleta, entrata nella storia dell’Italia e della nostra terra. Nel corso di una carriera leggendaria, la nostra Moki ha saputo interpretare i valori dello sport nella forma più pura, incarnandoli con umiltà, dedizione e spirito di sacrificio". L'atleta sorrentina ha poi ricordato ai cronisti presenti che proprio in questa città "ho scoperto la pallavolo, resta il luogo dei miei affetti e delle emozioni più autentiche. Sono stati anni bellissimi, ed è probabilmente lì che ho imparato per la prima volta cosa significa fare squadra", sottolineando anche che "al Sud servono società importanti che facciano da punto di riferimento per i tantissimi ragazzi e ragazze che praticano questo sport. I talenti possono nascere ovunque, ma per crescere hanno bisogno di impianti idonei, organizzazione e società solide alle spalle. Investire nello sport significa, a tutti gli effetti, investire nel futuro dei ragazzi".